american football

NFL Playoffs heute live: Postseason im Überblick - Championship Games: Spielplan, Termine und Kickoff-Zeiten bis zum Super Bowl

  • Aktualisiert: 19.01.2026
  • 04:21 Uhr
  • Tobias Wiltschek

Die NFL-Playoffs 2026 sind in vollem Gange. Hier findet ihr alle Zeiten.

Die Playoffs in der NFL laufen.

Wann die Spiele in den einzelnen Runden stattfindet, erfahrt ihr hier.

Denver Broncos v Kansas City Chiefs - NFL 2025

Alle Highlights der NFL live auf Joyn

Die wichtigsten Szenen aller Spiele

Für die zahlreichen NFL-Fans aus Deutschland bedeutet der Spielplan, dass sie sich auf lange Nächte einstellen müssen. Denn am frühen Abend um 19:00 Uhr, wenn in der Regular Season viele Spiele beginnen, erfolgt in der Postseason nur bei einer der insgesamt 13 Partien der Kickoff.

Zwei Spiele beginnen um 21:00 Uhr und drei um 22:30 Uhr deutscher Zeit. Die restlichen Partien, inklusive des Super Bowls, starten bei uns erst nach Mitternacht.

NFL: Der genaue Zeitplan der Playoffs

Divisional Round

NFL
17.01.2026
22:30
Denver Broncos
Broncos
Denver Broncos
30:33
Beendet
Buffalo Bills
Buffalo Bills
Bills
n.V.
18.01.2026
02:00
Seattle Seahawks
Seahawks
Seattle Seahawks
6:41
Beendet
San Francisco 49ers
San Francisco 49ers
49ers
18.01.2026
21:00
New England Patriots
Patriots
New England Patriots
16:28
Beendet
Houston Texans
Houston Texans
Texans
19.01.2026
00:30
Chicago Bears
Bears
Chicago Bears
20:17
Beendet
Los Angeles Rams
Los Angeles Rams
Rams
n.V.

Samstag, 17. Januar, 22:30 Uhr: Buffalo Bills @ Denver Broncos
Sonntag, 18. Januar, 02:00 Uhr: San Francisco 49ers @ Seattle Seahawks
Sonntag, 18. Januar, 21:00 Uhr: Houston Texans @ New England Patriots
Montag, 19. Januar, 00:30 Uhr: Los Angeles Rams @ Chicago Bears

Conference Championship Games:

Sonntag, 25. Januar, 21:00 Uhr: AFC Championship Game - New England Patriots at Denver Broncos
Montag, 26. Januar, 0:30 Uhr: NFC Championship Game - Los Angeles Rams at Seattle Seahawks

Super Bowl:

Montag, 9. Februar, 0:30 Uhr

Chicago quarterback Caleb Williams (18) rolls out to pass against the Green Bay Packers in the first quarter during an NFL, American Football Herren, USA wild-card playoff football game at Soldier ...
News

Draft Order: Bears und Texans ordnen sich ein

  • 19.01.2026
  • 04:17 Uhr
Playoff Picture
News

Playoff Picture: Championship Games stehen fest

  • 19.01.2026
  • 04:09 Uhr
Bears Rams
News

Rams im NFC-Finale - Bears-Comeback platzt dramatisch

  • 19.01.2026
  • 04:04 Uhr
Drake Maye
News

Erstmals seit Brady: Patriots erreichen AFC-Finale

  • 19.01.2026
  • 00:29 Uhr
imago images 1070358158
News

Broncos ohne Bo Nix: Wie geht es jetzt weiter?

  • 18.01.2026
  • 23:51 Uhr
Pittsburgh Steelers quarterback Aaron Rodgers (8) throws incomplete to the end zone late in the second quarter against the Baltimore Ravens at Acrisure Stadium on Sunday, January 4, 2026 in Pittsbu...
News

NFL: Bleibt Aaron Rodgers bei den Pittsburgh Steelers? Insider verrät Tendenz

  • 18.01.2026
  • 23:25 Uhr
1203661798
News

Weltberühmte Rockband eröffnet Super Bowl

  • 18.01.2026
  • 22:04 Uhr
AFC Wild Card Playoffs: Houston Texans v Pittsburgh Steelers
News

Vor Patriots-Duell: Historische Texans Defense im Check

  • 18.01.2026
  • 21:51 Uhr
NFL, American Football Herren, USA NFC Wild Card Round-Green Bay Packers at Chicago Bears Jan 10, 2026; Chicago, IL, USA; Green Bay Packers head coach Matt Lafleur walks off the field after an NFC ...
News

Packers verlängern mit Head Coach langfristig - GM soll folgen

  • 18.01.2026
  • 20:47 Uhr

