NFL Playoffs live: Postseason im Überblick - Championship Games: Spielplan, Termine und Kickoff-Zeiten bis zum Super Bowl
- Aktualisiert: 19.01.2026
- 08:26 Uhr
- Tobias Wiltschek
Die NFL-Playoffs 2026 sind in vollem Gange. Hier findet ihr alle Zeiten.
Die Playoffs in der NFL laufen.
Wann die Spiele in den einzelnen Runden stattfinden, erfahrt ihr hier.
Für die zahlreichen NFL-Fans aus Deutschland bedeutet der Spielplan, dass sie sich auf lange Nächte einstellen müssen. Denn am frühen Abend um 19:00 Uhr, wenn in der Regular Season viele Spiele beginnen, erfolgt in der Postseason nur bei einer der insgesamt 13 Partien der Kickoff.
Zwei Spiele beginnen um 21:00 Uhr und drei um 22:30 Uhr deutscher Zeit. Die restlichen Partien, inklusive des Super Bowls, starten bei uns erst nach Mitternacht.
NFL: Der genaue Zeitplan der Playoffs
Externer Inhalt
Divisional Round
Samstag, 17. Januar, 22:30 Uhr: Buffalo Bills @ Denver Broncos - 30:33
Sonntag, 18. Januar, 02:00 Uhr: San Francisco 49ers @ Seattle Seahawks - 6:41
Sonntag, 18. Januar, 21:00 Uhr: Houston Texans @ New England Patriots - 16:28
Montag, 19. Januar, 00:30 Uhr: Los Angeles Rams @ Chicago Bears - 20:17
Conference Championship Games:
Sonntag, 25. Januar, 21:00 Uhr: AFC Championship Game - New England Patriots at Denver Broncos
Montag, 26. Januar, 0:30 Uhr: NFC Championship Game - Los Angeles Rams at Seattle Seahawks
Super Bowl:
Montag, 9. Februar, 0:30 Uhr