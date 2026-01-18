Die New England Patriots stehen erstmals seit 2018 im AFC Championship Game. Die Houston Texans verlieren auch ihr siebtes Spiel in den Divisional Playoffs. Von Kevin Obermaier Die New England Patriots haben erstmals seit dem Super-Bowl-Sieg 2018 mit Tom Brady das AFC Championship Game erreicht. Das Team von Head Coach Mike Vrabel schlug die Houston Texans in einer wilden Partie mit insgesamt acht Turnovern mit 28:16 (21:10). Die Texans, deren Saison mit der ersten Niederlage nach zehn Siegen in Folge endet, müssen dagegen weiter auf ihr erstes Championship Game warten - es war die siebte Pleite im siebten Divisional-Round-Spiel ihrer Franchise-Geschichte. NFL-Highlights kostenlos auf Joyn

NFL: Playoff-Spiele im Relive auf Joyn Im AFC-Finale treffen die Patriots in Denver auf die Broncos, die sich am Samstag gegen die Buffalo Bills durchgesetzt hatten. Dieses Duell gab es an selber Stelle zuletzt vor zehn Jahren: Damals setzten sich die Broncos mit Peyton Manning durch und gewannen anschließend den Super Bowl.

NFL: Vier Stroud-Interceptions, vier Maye-Fumbles Nach gut fünf Minuten fand Patriots-Quarterback Drake Maye Receiver DeMario Douglas bei viertem Versuch für 28 Yards und den ersten Touchdown des Spiels. Den ersten Texans-Touchdown machte eine Strafe zunichte, die Gäste mussten sich mit einem Field Goal von Ka'imi Fairbairn begnügen - 7:3. Zum Ende des ersten Viertels übernahmen im Regen von Foxborough dann die Defenses das Kommando: Erst fing Patriots-Cornerback Carlton Davis einen Pass von C.J. Stroud ab, dann sicherte Texans-Defensive-Tackle Tommy Togiai einen Maye-Fumble tief in der Patriots-Hälfte. Und Houston nutzte die gute Feldposition: Christian Kirk sicherte einen Stroud-Pass aus zehn Yards in der Endzone - die Texans gingen zu Beginn des zweiten Abschnitts mit 10:7 in Führung.

Dann der nächste Fehler von Stroud: Der 24-Jährige warf unter arger Bedrängnis eine fatale Bogenlampe, die Patriots-Cornerback Marcus Jones über 26 Yards zum Touchdown zurücktrug. Der junge Texans-Quarterback geriet ohne funktionierendes Laufspiel immer mehr unter Druck und leistete sich in der ersten Halbzeit noch zwei weitere Interceptions - wobei für die erste aber eher Receiver Xavier Hutchinson verantwortlich war, der den Ball durch die Finger gleiten ließ. Der verletzte Nico Collins und Tight End Dalton Schultz, der die Partie mit Wadenproblemen bereits im ersten Viertel verlassen musste, fehlten an allen Ecken und Enden. Maye leistete sich seinerseits zwar auch drei Fumbles, durch die Luft war er aber viel präziser. Einen fabelhaften 7-Yard-Pass sicherte Stefon Diggs spektakulär in der Endzone, eine Hail Mary mit ablaufender Uhr aber die Texans. So ging es mit 21:10 für New England in die Kabinen.

