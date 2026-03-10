Die Kansas City Chiefs wollen zurück zu einer dominanten Offense. Der Anfang ist in der Free Agency gemacht. Ein Kommentar. von Andreas Reiners Travis Kelce machte gleich zwei Ansagen auf einmal. Doppelt hält eben besser. Erst die offizielle Rückkehr zu den Kansas City Chiefs, bevor die Gerüchte richtig Fahrt aufnehmen konnten. Und dann das verbale Nachspiel. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn Um nochmal klarzustellen, dass der 36-Jährige nicht weitermacht, um sich die Taschen noch ein bisschen zu füllen. "Ich greife noch einmal an und die Chiefs stellen ebenfalls gerade die Weichen", sagte Kelce in "The Pat McAfee Show". Die Weichen für einen weiteren Anlauf in der NFL auf den Super Bowl, nachdem der letzte kläglich gescheitert war.

Travis Kelce: Kansas City Chiefs waren die beste Option "Ich glaube, meine beste Option war es, noch einmal für die Chiefs zu spielen und das Ganze erneut anzugehen, zusammen mit Quarterback Pat Mahomes, Head Coach Andy Reid und jetzt auch wieder mit meinem Mann Eric Bieniemy als Offensive Coordinator", sagte Kelce. "In Kansas City gibt es einfach viele Puzzleteile, die ich absolut liebe. Und ich kann es kaum erwarten, wieder ins Gebäude zurückzukehren und mit ihnen zu arbeiten." Nun wäre es natürlich überraschend, wenn Kelce nicht angefixt wäre, seine 14. Saison mit den Chiefs zu verargumentiert. Doch seine eigene Personalie, die Rückkehr von Bieniemy und die Verpflichtung von Super-Bowl-MVP Kenneth Walker III zeigen: Die Chiefs wollen es noch einmal wissen. Mit Kelce haben sie einen positiv Verrückten zurückgeholt, der zwar bald 37 wird, aber zum einen noch ganz gute Zahlen liefern kann und zum anderen als Führungsspieler für den Locker Room unbezahlbar ist. Gut möglich, dass es genau diese eine Saison ist, die er noch im Tank hat. New England Patriots: Trotz Doubs-Deal! Kommt auch noch A.J. Brown? Im März hat man lediglich ein Gefühl, wenn Teams zusammengestellt werden. Doch das Puzzleteil Kelce passt, sowohl sportlich als auch menschlich. Auch weil er die Offense stabilisiert und sich mit Quarterback-Superstar Patrick Mahomes blind versteht. Was dem Spielmacher helfen wird, wenn er nach seiner schweren Knieverletzung in Week 1 wieder auf dem Platz stehen will.

VIDEO: So hoch ist der Kontostand von Safety CJ Gardner-Johnson

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Kansas City Chiefs: Walker hebt Laufspiel auf neues Niveau Bei Bieniemy gibt es keine Garantie, dass es bei einem Comeback nahtlos so weitergeht wie vor der Trennung. Doch die Chancen stehen gut, weil er keine große Eingewöhnungszeit benötigt. Und in Kombination mit der Verpflichtung von Running Back Walker zeigt sich auch: Die Chiefs wollen wieder in dem Mannschaftsteil dominant werden, der sie in den vergangenen Jahren regelmäßig in den Super Bowl getragen hat: in der Offense. Die war 2025 mit ein Grund für die enttäuschende 6-11-Bilanz. Las Vegas Raiders in Not - Baltimore Ravens knallhart: Antworten zum Crosby-Hammer Gleichzeitig wird Mahomes durch Walker unterstützt, muss so theoretisch weniger am Boden riskieren und kann das Passspiel zelebrieren.

NFL-Transactions: San Francisco 49ers traden für Defense-Star 1 / 22 © IMAGO/Icon Sportswire Osa Odighizuwa (San Francisco 49ers)

Die 49ers verstärken ihre Defense. Wie "ESPN"-Insider Adam Schefter berichtet, holen die "Niners" Defensive Tackle Osa Odighizuwa per Trade von den Dallas Cowboys und geben dafür einen Drittrunden-Pick im Draft 2026 ab. Der 27-Jährige hat vor einem Jahr einen Vierjahresvertrag über 80 Millionen Dollar in Dallas unterschrieben. Die Cowboys hatten ihn im Draft 2021 in der dritten Runde verpflichtet. In der Saison 2025 verzeichnete Odighizuwa in 17 Spielen 3.5 Sacks und 44 Tackles. © Imagn Images Tua Tagovailoa (Atlanta Falcons)

Das ging schnell: Nach der Entlassung von Tua Tagovailoa bei den Miami Dolphins steht auch schon ein Abnehmer bereit. Die Atlanta Falcons sichern sich verschiedenen Medienberichten zufolge die Dienste des Quarterbacks. Tagovailoa wird in der Offseason mit Michael Penix um den Starting-Job kämpfen. Es handelt sich um einen Einjahresvertrag. © Icon Sportswire Devin Bush (Chicago Bears)

Die Chicago Bears haben Devin Bush unter Vertrag genommen. Der 27-Jährige spielte die letzten beiden Saisons bei den Cleveland Browns, in der vergangenen Spielzeit fing der Linebacker drei Interceptions und erzielte danach zwei Touchdowns. Gedraftet wurde Bush 2019 in der ersten Runde an Position zehn von den Pittsburgh Steelers. Nach drei Jahren in der "Steel City" spielte er eine Saison bei den Seattle Seahawks. In Chicago unterschreibt er nun einen Dreijahresvertrag im Wert von 30 Millionen Dollar, von denen 21 Millionen Dollar garantiert sein sollen. © Icon Sportswire Malik Willis (Miami Dolphins)

Der begehrteste Quarterback der diesjährigen Free Agency ist vom Markt! Die Miami Dolphins ersetzen Tua Tagovailoa mit Malik Willis, der zuletzt als Backup von Jordan Love bei den Green Bay Packers glänzte. Willis unterschreibt laut NFL-Insider Ian Rapoport einen Dreijahresvertrag in Höhe von 67,5 Millionen Dollar. Der Quarterback erhält dabei 45 Millionen Dollar garantiert. © IMAGO/ZUMA Wire Alec Pierce (Indianapolis Colts)

Pierce galt als der begehrteste Wide Receiver, der den freien Markt testet - und die Colts haben schnell Nägel mit Köpfen gemacht und ihren begehrten Passempfänger gehalten. Der 25-Jährige unterschreibt laut NFL-Insider Ian Rapoport einen Vierjahresvertrag in Höhe von 116 Millionen Dollar, wovon 84 Millionen Dollar garantiert sind. © Icon Sportswire Rashan Gary (Dallas Cowboys)

Die Green Bay Packers haben Rashan Gary zu den Dallas Cowboys getradet. Als Gegenwert sollen die Packers laut NFL-Insider Ian Rapoport einen Viertrunden-Pick im Draft 2027 erhalten. Der Defensive Liner erzielte in den ersten sieben Spielen der Saison 2025 starke 7,5 Sacks, konnte in der Folge allerdings nicht nachlegen. Gary spielte daher nur 58,3 Prozent der Defensiv-Snaps. In sieben Saisons bei den Packers bestritt er 106 Spiele und erzielte 46,5 Sacks. © IMAGO/Icon Sportswire Danielle Hunter (Houston Texans)

Die Houston Texans haben Pass Rusher Danielle Hunter nach einer starken Saison mit einer Vertragsverlängerung belohnt. Der 31-Jährige unterschrieb einen neuen Einjahresvertrag über 40,1 Millionen Dollar und steht damit bis Ende der Saison 2027 bei den Texanern unter Vertrag. Hunter war ein elementarer Baustein der Texans-Defense und sammelte in der abgelaufenen Saison 15 Sacks. Zudem wurde er zum Second-team All-Pro gewählt. © Imagn Images Tremaine Edmunds (Chicago Bears)

Die Chicago Bears haben sich von Linebacker Tremaine Edmunds getrennt. Durch die Entlassung des 27-Jährigen kreieren die Bears rund 15 Millionen Dollar an Cap Space. Edmunds gehörte in der vergangenen Saison noch zu den unumstrittenen Startern in Chicago. © Icon Sportswire Stefon Diggs (New England Patriots)

Die Zeit von Wide Receiver Stefon Diggs bei den New England Patriots ist abgelaufen! Die Patriots haben dem 32-Jährigen laut Medienberichten mitgeteilt, sich in der kommenden Woche zum offiziellen Saisonstart von ihm zu trennen. Diggs selbst verabschiedete sich in einer Instagram-Story mit den Worten: "Danke für ein wunderbares Jahr. Wir sind für immer Familie, Patriots" und einem Herz-Emoji. Beim Super-Bowl-Teilnehmer kam Diggs 2025 auf 17 Spiele, 1013 Receiving Yards und vier Touchdowns. © Icon Sportswire Graham Glasgow (Detroit Lions)

Der Umbau in der Offense der Lions geht weiter. Nachdem am Montag zunächst Running Back David Montgomery zu den Texans getradet wurde, folgte später die Entlassung von Center Graham Glasgow. Während die Lions so 5,5 Millionen Dollar Cap Space erhalten, wird sich der 33-jährige Glasgow die Frage stellen, ob er woanders sein Glück versucht oder sich in die Football-Rente verabschiedet. Glasgow war 2016 von den Lions in der 3. Runde gedraftet worden und hat mit Ausnahme von drei Jahren bei den Broncos seitdem in Detroit gespielt - als Center, aber auch auf beiden Guard-Positionen. © Imagn Images David Montgomery (Detroit Lions)

Die Detroit Lions geben laut NFL-Insider Ian Rapoport David Montgomery an die Houston Texans ab. Im Gegenzug für den Running Back erhält das Team um Amon-Ra St. Brown Texans-O-Liner Juice Scruggs, einen Viertrunden- und einen Siebtrundenpick. Montgomery war hinter Jahmyr Gibbs nur noch Running Back Nummer zwei. Zuletzt hielten sich hartnäckige Gerüchte, dass der 28-Jährige mit seiner Rolle unzufrieden sei. © ZUMA Press Wire Tytus Howard (Cleveland Browns)

Die Cleveland Browns haben sich dringend benötigte Hilfe für die Offensive Line besorgt. Via Trade wechselt Right Tackle Tytus Howard von den Houston Texans nach Cleveland, die Browns schicken dafür einen Fünftrundenpick nach Texas. In Cleveland bekommt Howard zudem eine Vertragsverlängerung über drei Jahre und 63 Millionen Dollar. © Imagn Images Sam Franklin Jr. (Buffalo Bills)

Die Buffalo Bills verlängern den Vertrag mit Safety Sam Franklin Jr. um drei Jahre. Laut Jeremy Fowler von "ESPN" kann er bis zu 7,5 Millionen US-Dollar verdienen. Franklin verbuchte in der vergangenen Saison als wichtiger Spieler in den Special Teams 13 Tackles. Er gelangte 2020 als ungedrafteter Rookie in die NFL, spielte bis 2024 für die Carolina Panthers, schaffte es dann bei den Bills über den Practice Squad in den offiziellen Kader. © Icon Sportswire Javonte Williams (Dallas Cowboys)

Die Dallas Cowboys haben Running Back Javonte Williams mit einem neuen Vertrag ausgestattet. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, unterschrieb der 25-Jährige einen Dreijahresvertrag über 24 Millionen Dollar, davon sollen 16 Millionen garantiert sein. Williams lief in der abgelaufenen Saison für 1.201 Yards und sammelte elf Touchdowns. Durch die Luft kamen weitere 137 Receiving Yards und zwei Touchdowns hinzu. © Imagn Images Lorenz Metz (New England Patriots)

Lorenz Metz hat sich nach seinem Playoff-Intermezzo bei den New England Patriots auch für die nahe Zukunft an die Franchise gebunden. Der 28 Jahre alte Offensive Lineman unterschrieb nach Saisonende einen Futures/Reserve Contract und wird damit zumindest die Saisonvorbereitung wohl bei den Patriots verbringen. © Imagn Images Brandon Aiyuk (San Francisco 49ers)

Das Kapitel von Wide Receiver Brandon Aiyuk bei den San Francisco 49ers ist so gut wie beendet. "Ich denke, dass man mit Sicherheit sagen kann, dass Brandon seinen letzten Snap als 49er bereits gespielt hat", erklärte General Manager John Lynch auf der Jahresabschluss-Pressekonferenz. Aiyuk, der seit Mitte 2024 verletzungsbedingt kein Spiel mehr gemacht hat, wird demnach wahrscheinlich entlassen werden. © IMAGO/Icon Sportswire Trevon Diggs (Green Bay Packers)

Das Intermezzo von Trevon Diggs in Green Bay ist vorbei. Die Packers haben den Cornerback entlassen, das gab die Franchise bekannt. Der 27-Jährige durchläuft nun den Waiver Wire. Sollte er nicht verpflichtet werden, wird er zum Free Agent. Ende Dezember hatten sich die Dallas Cowboys von ihm getrennt, die Packers verpflichteten ihn und er spielte in zwei Partien. Green Bay macht damit 15 Millionen Dollar an Cap Space frei. © Imagn Images Lenny Krieg (New York Jets)

Kicker Lenny Krieg hat eine neue Heimat in der NFL gefunden: Die New York Jets statteten den Deutschen mit einem Future/Reserve Contract aus und holten ihn vom Practice Squad der Atlanta Falcons. Damit haben die Jets die Rechte an Krieg für die Saison 2026, aber nicht darüber hinaus. © Icon Sportswire Jakobi Meyers (Jacksonville Jaguars)

An der Trade Deadline erst per Trade gekommen, nun ein neuer Vertrag: Die Jacksonville Jaguars statten Wide Receiver Jakobi Meyers mit einem neuen Kontrakt über drei Jahre und 60 Millionen Dollar aus, davon sind 40 Millionen garantiert. Nachdem Meyers bei den Las Vegas Raiders nicht glücklich wurde, tradeten die Jaguars für ihn. Nach der Saison wäre er Free Agent geworden. © Icon Sportswire Travis Jones (Baltimore Ravens)

In seinem letzten Vertragsjahr haben die Baltimore Ravens Nägel mit Köpfen gemacht und Defensive Tackle Travis Jones mit einem neuen Vertrag ausgestattet. Die Stütze der Defensive Line verdient über die kommenden drei Jahre 40,5 Millionen Dollar. Der Third Round Pick von 2022 spielt sein bestes Jahr und ist zu einem zuverlässigen Run Stopper geworden. © Icon Sportswire Luke Wattenberg (Denver Broncos)

Die Denver Broncos haben einem Anker ihrer Offensive Line einen neuen Vertrag gegeben. Wie NFL-Insider Tom Pelissero berichtet, statten die Broncos ihrem Center Luke Wattenberg mit einem neuen Vierjahresvertrag aus, der ihm 48 Millionen Dollar einbringt, damit sind nur drei Center besser bezahlt als Wattenberg. Die Hälfte davon sind garantiert. Laut "Pro Football Focus" hat Wattenberg diese Saison noch keinen Sack zugelassen. Auch interessant: NFL: Denver Broncos ohne Bo Nix - Ersatzmann spielt gegen sein Ex-Team © Imagn Images Aidan Hutchinson (Detroit Lions)

Die Detroit Lions binden einen weiteren Leistungsträger langfristig an sich. Nach Jameson Williams und Kerby Joseph verlängerte nun auch Defensive End Aidan Hutchinson in Detroit. Der Edge Rusher unterschrieb für vier weitere Jahre und erhält nach Angaben seines Beraters Mike McCartney in diesem Zeitraum 180 Millionen Dollar, 141 davon sind demnach garantiert. Auch interessant: NFL: Amon-Ra St. Brown kritisiert Fans der Detroit Lions

