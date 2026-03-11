NFL: Minnesota Vikings wollen wohl ehemaligen Nummer-1-Pick holen

Die Minnesota Vikings machen offenbar Ernst: Wie es heißt, wollen sie einen früheren Nummer-1-Pick verpflichten. Das wäre ein klares Zeichen für einen anderen Top-Pick.

von Andreas Reiners

Die Gerüchte sind nicht neu, sie werden jetzt aber deutlich heißer: Die Minnesota Vikings wollen offenbar Kyler Murray verpflichten.

Der Nummer-1-Pick des Draft 2019 war zum Start des Ligajahres von den Arizona Cardinals offiziell entlassen worden.

Wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, planen die Vikings einen Vorstoß und gelten auch als Favorit, den Quarterback unter Vertrag zu nehmen. Murray wird demnach aber keine voreilige Entscheidung treffen und sich stattdessen auch mit anderen Teams unterhalten. Die Vikings haben offenbar aber großes Interesse, so soll sich Coach Kevin O'Connell intensiv mit Murray beschäftigt haben.

Für den aktuellen Vikings-Quarterback J.J. McCarthy sind das keine guten Nachrichten. Er war 2024 an zehnter Stelle ausgewählt worden, verpasste seine Rookie-Saison aber nach einer schweren Knieverletzung.

2025 war er dann der Starter, konnte aber nicht überzeugen und fehlte zudem immer wieder verletzt. McCarthy würde dann 2026 mit Murray um den Platz als Starter kämpfen.