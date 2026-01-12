NFl-Playoffs im Relive auf Joyn
NFL Playoffs - Philadelphia Eagles: Offensive Coordinator Kevin Patullo gerät nach Niederlage in Wild Card Round unter Druck
- Aktualisiert: 12.01.2026
- 15:27 Uhr
- Julian Erbs
Nach der schwachen zweiten Halbzeit beim Playoff-Aus der Philadelphia Eagles wird die Luft für Offensive Coordinator Kevin Patullo dünner.
Die Philadelphia Eagles scheiterten an der Mission Titelverteidigung und schieden bereits früh in den NFL-Playoffs aus. In der Wild-Card-Runde unterlagen sie den San Francisco 49ers mit 19:23.
Wie schon über weite Strecken der Saison lag die Hauptverantwortung für die Niederlage am Sonntag bei der Offense, die besonders nach der Halbzeitpause ins Stocken geriet.
Offensive Coordinator Kevin Patullo geriet nach dem Spiel in den Fokus der Kritik. Der 44-Jährige hat innerhalb der Fangemeinde bereits seit längerer Zeit einen schweren Stand.
Mit Blick auf die Offense sagte Head Coach Nick Sirianni: "Es fühlte sich so an, als wäre das im Laufe der Saison unsere Geschichte gewesen", und bezog sich damit auf die fehlende Konstanz in der zweiten Halbzeit nach jeweils starken ersten Durchgängen.
Auf die Frage nach seiner Einschätzung zu Patullos Leistung antwortete Sirianni: "Es wird Zeit, die Leistung von jedem zu bewerten. Im Moment fühle ich mit allen Jungs in der Kabine. Mit allen Spielern, allen Coaches ... Es wird Zeit geben, am Ende alles zu bewerten."
Sirianni ging dabei zwar nicht konkret auf seinen Offensive Coordinator ein, von Rückendeckung kann aber auch nicht die Rede sein.
Philadelphia Eagles: Nur sechs Punkte in den letzten beiden Vierteln
Die Eagles erzielten bei der Niederlage am Sonntag lediglich zwei Touchdowns, beide noch vor der Halbzeit. In den letzten beiden Vierteln kamen anschließend nur noch sechs Punkte hinzu. Vor allem das Passspiel ließ nach der Pause deutlich nach und wirkte zunehmend zurückhaltend und passiv.
Quarterback Jalen Hurts brachte in der zweiten Hälfte lediglich neun von 19 Pässen für 75 Yards an. Pro Passversuch erzielte er im Schnitt nur 1,6 Yards in der Luft.
Nach der Partie äußerte sich Hurts zur Offense von OC Patullo: "Ich glaube, dass ich mich ständig weiterentwickle. Ich nehme meine Erfahrungen immer mit und lerne aus allem, was ich durchmache. Ich denke, es ist schwierig, in einem Moment wie diesem eine einzelne Person herauszugreifen. Wir alle müssen uns verbessern."
Patullo hat in der Offseason Kellen Moore ersetzt, der nach dem Super-Bowl-Sieg den Posten als Head Coach bei den New Orleans Saints übernommen hatte.
