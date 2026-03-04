Die Arizona Cardinals haben sich von Quarterback Kyler Murray getrennt – aus gutem Grund, denn Murray ist kein Gesicht einer Franchise und wird wohl auch nie zu einem solchen werden. Von Kai Esser Nach 87 Spielen und 153 Touchdowns ist Schluss: Kyler Murray wird die Arizona Cardinals zum Start des neuen NFL-Ligajahres verlassen. Damit endet eine siebenjährige Beziehung zwischen "K1" und den Cardinals, die als Versprechen begann und als solches auch enden wird. Kyler-Entlassung: Welches Team passt am Besten zu ihm? Versprochen haben sich Fans und Franchise in Glendale, Arizona eine Menge, was sie bekamen war jedoch nur eine Saison von dem, was sie hofften, eine ganze Karriere lang zu haben. Eins wissen die Cardinals jedoch nun, sieben Jahre später, sicher: Kyler Murray ist kein Franchise Quarterback. Und zwar nicht nur für die "Cards", sondern für Niemanden.

Kyler Murray: Größe und Gesundheit kann man nicht coachen Dabei passen die Attribute des 28-Jährigen eigentlich. Armstärke, Mobilität, an nichts mangelt es ihm. Woran es ihm aber mangelt ist schlichtweg Körpergröße. Das klingt wie Mobbing, ist aber nun mal einfach ein wichtiges Attribut. Wie soll Murray mit 1,78 Metern über seine Offensive Linemen gucken, die alle jenseits der 1,90 sind und sein müssen? Hinzu kommt, dass der Spielmacher durchaus verletzungsanfällig ist. Das hängt durchaus mit seiner Mobilität zusammen, die zwangsläufig mehr Hits von Gegenspielern provoziert, zudem sind seine Knie durch seine schnellen Richtungswechsel höherer Belastung ausgesetzt. Nicht umsonst hatte der ehemalige Quarterback der Oklahoma Sooners bereits zwei schwerwiegende Verletzungen, die sein Saisonaus bedeuteten. Das kann kein Coach dieser Welt ändern. Oder falls doch, würde man Kyler seiner größten Stärke berauben.

Kyler Murray wird von seinem schlechten Ruf verfolgt Zudem hat der gebürtige Texaner sich bereits einen Ruf aufgebaut, den er so schnell nicht mehr loswird. Die Cardinals bauten in die jüngste Vertragsverlängerung angeblich eine Klausel ein, dass Murray sich zwecks Spielvorbereitung eine festgesetzte Menge Filmmaterial anschauen müsse. Nötig wurde das offenbar, weil die nun ehemalige Nummer 1 Arizonas sich lieber mit Videospielen beschäftigte, als mit seinem kommenden Gegner. Wenig verwunderlich, dass man ihm nicht die Zukunft der Franchise anvertrauen will, wenn das zutreffen sollte.

