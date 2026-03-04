NFL Hall of Fame Game: Diese Teams eröffnen die Preseason 2026

Beim traditionellen Hall of Fame Game treffen im August die Carolina Panthers auf die Arizona Cardinals. Das Spiel steht im Zeichen zweier Franchise-Legenden.

Mit dem Hall of Fame Game wird traditionell die Preseason der neuen NFL-Saison eröffnet.

Nun wurde mitgeteilt, welche Teams in diesem Jahr in Canton, Ohio, aufeinandertreffen werden: Die Carolina Panthers und die Arizona Cardinals werden in der Nacht vom 6. auf den 7. August (deutscher Zeit) ihre Frühform testen.

Beide Teams haben einen besonderen Bezug zur diesjährigen Hall-of-Fame-Klasse. Mit dem früheren Cardinals-Receiver Larry Fitzgerald wird eine absolute Franchise-Legende in die Ruhmeshalle aufgenommen werden.

Der ehemalige Linebacker Luke Kuechly genießt bei den Panthers einen vergleichbaren Status, auch er wird Mitglied der Hall of Fame.

Außerdem hat das Spiel für beide Teams auch eine historische Bedeutung. Die Cardinals traten vor mehr als 60 Jahren zum allerersten Hall of Fame Game an. Die Panthers bestritten vor mehr als 30 Jahren das erste Spiel ihrer Franchise-Geschichte in Canton.