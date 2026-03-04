NFL-Highlights kostenlos auf Joyn
NFL: Mega-Trade um A.J. Brown? Philadelphia Eagles nennen wohl ihren Preis
- Veröffentlicht: 04.03.2026
- 19:19 Uhr
Geben die Philadelphia Eagles ihren Top-Receiver A.J. Brown via Trade ab? Ein NFL-Insider enthüllt, welchen Preis sich die Franchise vorstellt.
Nicht weniger als einen "Quinnen-Williams-artigen Deal" wollen die Philadelphia Eagles.
Das jedenfalls sagt Mike Garafolo vom "NFL Network" bei "Good Morning Football".
Zur Erinnerung: Die New York Jets tradeten Quinnen Williams für einen Zweitrunden-Pick im Draft 2026, einen Erstrunden-Pick 2027 sowie Defensive Tackle Mazu Smith zu den Dallas Cowboys.
Und auch von den Eagles sei laut Garafolo mindestens ein Erstrunden-Pick gefordert, um über einen Abgang von Wide Receiver A.J. Brown nachzudenken.
NFL: A.J. Brown kommt aus bislang schwächster Eagles-Saison
Auch, weil Eagles-GM Howie Roseman kürzlich bereits betonte, dass er keinen Anlass sehe, seine Leistungsträger ziehen zu lassen.
Dazu käme stattliches Dead Money von rund 40 Millionen Dollar, wenn die Eagles Brown jetzt ziehen lassen würden. Bei einem Trade nach dem 1. Juni 2026 würde sich das zwar deutlich verringern, allerdings wäre dann auch die Chance auf Picks für den Draft 2026 verpasst.
Browns Vertrag in Philadelphia läuft noch bis nach der Saison 2029.
Der 28-Jährige ist seit 2022 Playmaker in der Eagles-Offense, seine 1003 Receiving Yards in der vergangenen Saison waren allerdings sein niedrigster Wert in der NFL seit 2021 – damals noch in Diensten der Tennessee Titans.
