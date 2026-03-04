NFL: Mega-Trade um A.J. Brown? Philadelphia Eagles nennen wohl ihren Preis

Geben die Philadelphia Eagles ihren Top-Receiver A.J. Brown via Trade ab? Ein NFL-Insider enthüllt, welchen Preis sich die Franchise vorstellt.

Nicht weniger als einen "Quinnen-Williams-artigen Deal" wollen die Philadelphia Eagles.

Das jedenfalls sagt Mike Garafolo vom "NFL Network" bei "Good Morning Football".

Zur Erinnerung: Die New York Jets tradeten Quinnen Williams für einen Zweitrunden-Pick im Draft 2026, einen Erstrunden-Pick 2027 sowie Defensive Tackle Mazu Smith zu den Dallas Cowboys.

Und auch von den Eagles sei laut Garafolo mindestens ein Erstrunden-Pick gefordert, um über einen Abgang von Wide Receiver A.J. Brown nachzudenken.