NFL Franchise Tag: Die größten Gewinner und Verlierer in 2026

Die Deadline für den Franchise Tag ist durch. ran listet die größten Gewinner und Verlierer und ihre Situation auf. Von Mike Stiefelhagen Bis 16 Uhr Ortszeit mussten die NFL-Teams am Dienstag entscheiden, ob sie einen Spieler mit dem sogenannten Franchise Tag belegen. Welche Arten von Franchise Tags es gibt und was sie bedeuten, erklären wir hier. Der Franchise Tag garantiert einem Spieler zwar ein sehr hohes Gehalt für die kommende Saison, verhindert jedoch gleichzeitig, dass er den freien Markt testen kann. Eine Möglichkeit, die sich vielen Profis in ihren besten Jahren womöglich nur einmal bietet. Kleiner Trost: Spieler, die den Franchise Tag erhalten, haben bis zum 15. Juli Zeit, sich mit ihrem Team doch noch auf einen langfristigen Vertrag zu einigen. Wie geht es weiter mit Super Bowl MVP Kenneth Walker?

NFL: Bears-Center Drew Dalman offenbar vor überraschendem Karriereende Vor Ablauf der Frist hatten bereits zwei Spieler den Franchise Tag erhalten: Tight End Kyle Pitts von den Atlanta Falcons und Wide Receiver George Pickens von den Dallas Cowboys. Kurz vor der Deadline kam ein dritter hinzu, als die New York Jets ihren Running Back Breece Hall mit dem Franchise Tag belegten. Quarterback Daniel Jones erhielt derweil von den Indianapolis Colts den sogenannten Transition Tag. Er ist damit der erste QB seit mehr als drei Jahrzehnten, der diese Vertragsform erhält. ran nennt Euch die größten Gewinner und Verlierer der abgelaufenen Deadline.

- Anzeige -

- Anzeige -

Gewinner: Kenneth Walker III Die Seattle Seahawks haben auf einen Franchise Tag beim amtierenden Super-Bowl-MVP verzichtet. Er wird den freien Markt testen. Walker ist damit erst der vierte amtierende Super-Bowl-MVP, der unmittelbar danach Free Agent wird. Die drei bisherigen Spieler unterschrieben anschließend allesamt hochdotierte Verträge bei neuen Teams. Für Walker eröffnet sich also die Chance auf einen ähnlich lukrativen Vertrag. Höchstwahrscheinlich besser als ein Franchise Tag. Es dürfte mehrere ambitionierte Teams geben, die um die Dienste des 25-Jährigen konkurrieren werden. Darunter die Jacksonville Jaguars und die Kansas City Chiefs.. Es gibt aber noch eine, eher geringe, Chance, dass Walker und die Seahawks sich vor dem 11. März auf einen neuen Vertrag einigen. Da beginnt die neue NFL-Saison offiziell. Walker verdiente in seinen vier Jahren in Seattle knapp 8,5 Millionen Dollar. Sein prognostiziertes Gehalt liegt jetzt bei mehr als 36 Millionen Dollar über vier Jahre.

- Anzeige -

- Anzeige -

Gewinner: Alec Pierce Der Wide Receiver der Indianapolis Colts dürfte ebenfalls profitieren. Die Colts entschieden sich dafür Quarterback Daniel Jones mit dem Transition Tag zu belegen. Pierce bleibt vom Tag verschont. Mit gerade einmal 25 Jahren geht Pierce in seine fünfte NFL-Saison. Er ist einer der gefährlichsten Big Play-Receiver der Liga. Pierce führte die NFL 2024 mit einem Durchschnitt von 22,3 Yards pro gefangenem Pass an. Auch 2025 lag er in dieser Kategorie erneut ligaweit an der Spitze - mit durchschnittlich 21,3 Yards pro Catch - und knackte zudem erstmals in seiner Karriere die Marke von 1.000 Receiving Yards. Nachdem er in seinem Rookie-Vertrag insgesamt 8,66 Millionen Dollar verdient hat, steht Pierce nun vor einer deutlichen Gehaltserhöhung. Aktuelle Prognosen sehen für ihn ein Gehalt von knapp 81 Millionen Dollar über vier Jahre vor. Die Pittsburgh Steelers scheinen zu den größten Interessenten zu gehören.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Gewinner: Trey Hendrickson Der Dienstag dürfte für Trey Hendrickson ein bittersüßer Tag gewesen sein. Hendrickson hatte gehofft, in Cincinnati einen langfristigen Vertrag zu unterschreiben. Die Hoffnung hat sich zerschlagen, der Pass Rusher hat sich via Social Media bereits emotional verabschiedet. Der inzwischen 31-Jährige steht erst zum zweiten Mal in seiner Karriere vor der Free Agency. Und erstmals seit 2021. Damals unterschrieb Hendrickson einen Vierjahresvertrag über 60 Millionen Dollar, der sich während seiner fünf Spielzeiten in Cincinnati letztlich auf mehr als 92,2 Millionen Dollar summierte. Hendrickson wurde in all seinen vier Jahren bei den Bengals in den Pro Bowl gewählt. 2024 führte er mit 17,5 Sacks sogar die gesamte NFL an. Ein langfristiger Vertrag winkt jetzt woanders. Obwohl ihn in der vergangenen Saison Verletzungen ausbremsten, dürfte Hendrickson auf dem Free Agent-Markt dennoch stark gefragt sein. Einen erfahrenen Pass Rusher kann man traditionell immer gut gebrauchen. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

Verlierer: Breece Hall Während Kenneth Walker III über die Free Agency seinen Zahltag erhält, bekommt Breece Hall diese Chance nicht. Die New York Jets belegten ihren Running Back am Dienstag mit dem Franchise Tag. Statt einer neuen sportlichen Perspektive wird Hall somit weiterhin für ein Team auflaufen müssen, das seit mehr als einem Jahrzehnt keine Saison mit positiver Bilanz mehr vorweisen kann. Trotz der insgesamt schwierigen Situation bei den Jets konnte Hall in New York individuell überzeugen. Immerhin: die Jets wollen ihn angeblich über das Jahr hinaus halten. Aber was heißt das schon, in einer schnelllebigen NFL-Welt, wo jede Verletzung deine letzte sein könnte. Durch den Franchise Tag erhält er ein Gehalt von 14,293 Millionen Dollar. Also ist er beim durchschnittlichen Jahresgehalt der viertbestbezahlte Running Back der NFL. Ein langfristiger Deal mit mehr Volumen und bei einem qualitativ hochwertigeren Team hätte dennoch besser geschmeckt.

- Anzeige -