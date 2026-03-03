American Football
NFL: Arizona Cardinals entlassen Quarterback Kyler Murray und nehmen gewaltigen Dead Cap in Kauf
- Aktualisiert: 04.03.2026
- 10:53 Uhr
- Chris Lugert
Die Arizona Cardinals gehen ohne Quarterback Kyler Murray in die Zukunft. Der Spielmacher wird entlassen und hat sich bereits verabschiedet.
Die Zeit von Kyler Murray bei den Arizona Cardinals geht zu Ende. Wie "ESPN" berichtet, wird der 28-Jährige am ersten Tag des neuen NFL-Jahres am 11. März offiziell entlassen.
Murray selbst verabschiedete sich bereits in den sozialen Medien von seinem Team und den Fans. "An alle, die mich unterstützt und meiner Familie und mir während meiner Zeit in Arizona Freundlichkeit entgegengebracht haben: Ich danke Ihnen von ganzem Herzen", schrieb er.
"Ich wollte nichts lieber, als derjenige zu sein, der die 77-jährige Durststrecke dieser Organisation beendet, und es tut mir leid, dass ich uns enttäuscht habe. Ich wünsche dieser Gemeinschaft und meinen Brüdern nur das Beste", erklärte Murray weiter. Er sei "fest davon überzeugt, dass meine besten Leistungen noch vor mir liegen, und freue mich darauf, dies unter Beweis zu stellen", führte er aus.
Murray war 2019 als First Overall Pick von den Cardinals gedraftet worden. Gleich in seiner Debütsaison wurde er zum Offensive Rookie of the Year gewählt. Doch letztlich konnte er die Erwartungen nie gänzlich erfüllen. Einzig in der Saison 2021 gelang Arizona mit Murray der Einzug in die Playoffs, wo das sofortige Aus folgte.
NFL: Kyler Murray immer wieder von Verletzungen geplagt
In den vergangenen Jahren hatte Murray zudem immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Einen Teil der Saison 2022 und auch den Beginn der Saison 2023 verpasste er wegen eines Kreuzbandrisses, im Vorjahr konnte er aufgrund einer Fußverletzung nur fünf Spiele absolvieren.
Nach der Entlassung von Head Coach Jonathan Gannon nahmen auch die Diskussionen um Murrays Zukunft Fahrt auf, jetzt ist die Entscheidung gefallen. Die Cardinals schlucken mit der Entlassung fast 55 Millionen Dollar Dead Cap, sparen aber 19,5 Millionen Dollar des Gehalts für 2027, das am 15. März dieses Jahres bereits garantiert gewesen wäre.
Wer die Franchise in der kommenden Saison aufs Feld führen wird, ist noch offen. In der abgelaufenen Spielzeit sprang Jacoby Brissett als Murray-Vertreter in die Bresche und spielte solide. Murray selbst dürfte nun in der Free Agency ein umworbener Spieler sein bei allen Teams, die einen Quarterback suchen. Mindestens als solide Übergangslösung sollte er einen Wert besitzen.
