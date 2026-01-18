- Anzeige -
NFL-Playoffs: Seattle Seahawks überrennen San Francisco - kein Heim-Super-Bowl für 49ers

  • Aktualisiert: 18.01.2026
  • 05:17 Uhr
  • ran.de

San Francisco geht in der Divisional Round der NFL-Playoffs in Seattle unter. Die Seahawks dominieren von Beginn an sowohl offensiv als auch defensiv.

Die Seattle Seahawks haben ihr Ticket für das NFC Championship Game gebucht. Die Mannschaft von der Westküste setzte sich im NFC-West-Duell mit den San Francisco 49ers deutlich mit 41:6 (17:0, 7:6, 10:0, 7:0) durch. Für die Gäste ist damit der Traum vom Heim-Super-Bowl, der am 8.2. in San Franciscos Levi Stadium steigt, beendet.

Die Seahawks ließen nie Zweifel aufkommen und überrollten die 49ers vom Start weg. Rashid Shaheed sorgte mit dem Kickoff Return gleich einmal für ein Statement. Der während der Saison aus New Orleans gekommene Wide Receiver lief über 95 Yards in die Endzone zum 7:0.

Und Seattle ließ nicht nach – sowohl offensiv als auch defensiv. Die Verteidigung ließ den gefürchteten Angriff der 49ers um Quarterback Brock Purdy und Running Back Christian McCaffrey nie zur Entfaltung kommen. Das Ergebnis: Drei Turnover on Downs, sowie zwei Fumble und eine Interception. Desweiteren ließen die Seahawks bis ins Schlussviertel nur zwei Field Goals zu. In den letzten Minuten der Partie übernahm noch Backup Mac Jones für Purdy.

NFL-HIGHLIGHTS: OT-Thriller in Denver - wildes Hin und Her

Auf der anderen Seite zeigte der angeschlagene Sam Darnold eine gute Leistung. Ende des ersten Spielabschnitts warf er seinen einzigen Touchdown-Pass auf Jaxson Smith-Njigba. Dem Quarterback wurde die Last aber auch durch das Laufspiel von den Schultern genommen. Kenneth Walker erzielte drei Touchdowns zum 24:6, 34:6 und 41:6. Auch bei den Seahawks durften Mitte des Schlussviertels mit Drew Lock und Velus Jones die Backups ran.

Im Endspiel der National Football Conference erwarten die Seahawks den Sieger der Partie zwischen den Chicago Bears und Los Angeles Rams.

  • Ab 0