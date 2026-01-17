- Anzeige -
NFL-Playoffs - Seattle Seahawks: Quarterback Sam Darnold fehlt im Training - Einsatz in Divisional Round weiter unklar

  • Aktualisiert: 17.01.2026
  • 18:33 Uhr
  • ran.de

Vor der Divisional Round der NFL-Playoffs gibt es noch immer keine Klarheit um den Einsatz von Seahawks-Quarterback Sam Darnold.

Wegen einer am Donnerstag im Training erlittenen Bauchmuskelzerrung konnte Quarterback Sam Darnold bei den Seattle Seahawks seitdem nicht trainieren.

Wie "ESPN"-Insider Adam Schefter berichtet, gehen die Seahawks aber dennoch davon aus, dass Darnold in der Divisional Round der NFL-Playoffs in der Nacht auf Sonntag gegen die San Francisco 49ers auflaufen kann. Allerdings stellt sich nun die Frage, wie fit der Seahawks-Star wirklich ist aufgrund der Verletzung.

Zumal der mögliche Einsatz des eigentlichen Starting Quarterbacks auch noch nicht ganz sicher sei. Sollte er tatsächlich passen müssen, stünde Backup Drew Lock als Ersatz bereit, der in Darnolds Abwesenheit die Reps im Training mit den Startern übernahm.

Offiziell ist Darnold als fraglich für das Spiel gelistet, aber auch der Playmaker selbst betonte, dass er von einem Einsatz ausgehe.

