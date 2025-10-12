NFL Playoffs: Wer zeigt den Super Bowl 2026? TV-Übertragung, Stream und Ticker

Die Regular Season 2025 der NFL ist beendet. Hier erfahrt ihr alles zum Zeitplan, wo ihr die Postseason-Spiele live sehen könnt und wo ihr Highlights und Liveticker findet.

Die NFL-Saison 2025/26 begann mit dem Season Opener zwischen den Philadelphia Eagles und den Dallas Cowboys im September und endet mit dem Super Bowl 2026 am 8. Februar im Levi’s Stadium. Nach dem Abschluss der Regular Season beginnt mit den Playoffs im Januar die heiße Phase.

Im Super Bowl 60 stehen sich die New England Patriots und Seattle Seahawks gegenüber - wie schon 2015.

Im Finale der AFC setzten sich Drake Maye und Co gegen die Denver Broncos durch, die sich auf dem Weg dorthin die Buffalo Bills ausgeschaltet hatten.

In der NFC kämpften noch die Seattle Seahawks und die Los Angeles Rams um den Einzug in den Super Bowl. Die Seahawks zogen ins NFC Championship Game ein, indem sie die San Francisco 49ers aus dem Rennen warfen. LA gewann in der Verlängerung gegen die Chicago Bears.