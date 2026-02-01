- Anzeige -
NFL schließt Milliarden-TV-Deal mit ESPN ab - hat das Folgen für deutsche Fans?

  • Aktualisiert: 05.02.2026
  • 10:27 Uhr
  • Christian Stüwe
© 2025 Getty Images

Die Football-Liga übernimmt Anteile am Sportsender ESPN, der bekommt im Gegenzug Medien-Rechte. Das hat auch Auswirkungen für deutsche User.

ESPN ist ein bahnbrechender Deal mit der NFL gelungen, der die Berichterstattung über die größte Football-Liga der Welt grundlegend verändern wird.

"Der Kauf des NFL Network und anderer digitaler Vermögenswerte der Liga durch ESPN wurde abgeschlossen, nachdem die staatlichen Aufsichtsbehörden die Transaktion genehmigt hatten", teilte das zum Disney-Konzern gehörende ESPN selbst mit.

Die NFL und ESPN gaben den Deal in der Nacht von Samstag auf Sonntag deutscher Zeit bekannt, nachdem das Justizministerium und weitere Kartellbehörden grünes Licht gegeben hatten.

Im Zuge des Deals erhält ESPN die volle Kontrolle über den liga-eigenen TV-Sender NFL Network, die RedZone-Konferenz am Sonntag und NFL-Fantasy-Football. Diese Inhalte sollen nun schnellstmöglich in die ESPN-Plattformen integriert werden.

NFL und ESPN: Vermögenswerte werden gegen Firmenanteile getauscht

Doch auch für die NFL lohnt sich das Geschäft. Die Football-Liga erhält zehn Prozent Anteile an ESPN und ist somit Mitbesitzerin des größten Sportsenders der Welt.

Es handelt sich dabei um ein "Asset-for-Equity"-Geschäft. Was bedeutet, dass Vermögenswerte gegen Firmenanteile eingetauscht wurden. Auch wenn also nicht direkt Geld geflossen ist, wird der Wert des Deals von Experten auf Milliardenhöhe geschätzt.

Der Zehn-Prozent-Anteil an ESPN, den die NFL erhält, wird auf einen Wert von 2,5 bis 3 Milliarden Dollar beziffert.

Während sich die NFL von dem Deal offenbar verspricht, im operativen Mediengeschäft entlastet zu werden, dürften die neuen Rechte ESPN dazu verhelfen, die Position als führender Sport-Streamer in den USA zu festigen.

NFL: Sprung ins Liebesglück? Puka Nacua baggert an Sydney Sweeney

Auch Fantasy Football zieht zu ESPN

"Mit dem Abschluss der Transaktion werden wir in den kommenden Monaten damit beginnen, die NFL-Mitarbeiter in ESPN zu integrieren", teilten die beiden Geschäftspartner in einem gemeinsamen Statement mit.

An der NFL-Berichterstattung in Deutschland im TV und Streaming dürfte sich durch den Deal zunächst nichts ändern. Wer bisher allerdings Fantasy Football über die NFL gespielt hat, wird dies ab kommender Saison wohl über die ESPN-Plattformen tun müssen.

Geplant ist offenbar, die bisherigen User zu ESPN zu migrieren. Es wird spannend zu sehen, inwiefern sich das offizielle Fantasy Football dadurch verändert.

