Der Super Bowl ist nicht nur ein sportliches Spektakel. Auch kulinarisch hat das NFL-Endspiel einiges zu bieten - vor allem im Stadion.

Der Super Bowl (in der Nacht auf Montag um 0:30 Uhr im Liveticker) ist das größte Einzelsportereignis der Welt.

Und immer auch Anlass, um mal so richtig reinzuhauen. Etwa 1,5 Milliarden Chicken Wings und über eine Milliarde Liter Bier gönnen sich allein die US-Zuschauer vor den Fernsehern am wichtigsten Feiertag des Jahres.

Doch nicht nur auf dem Sofa wird geschlemmt. Auch die Fans im Stadion dürften nicht gerade verhungern.

Ganz im Gegenteil: Mit einer Speisekarte, die "der kulinarischen Kreativität der Bay Area Tribut zollen soll", will die NFL die etwa 68.500 Football-Fanatiker im Levi's Stadium verwöhnen.

Darauf zu finden sind nicht nur Klassiker wie Burger, Sandwiches und Hotdogs, sondern auch Sushi, Krabbenkartoffelchips und Austern. Allesamt Gerichte, die typisch für San Francisco und Umgebung sind.