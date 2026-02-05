NFL-Highlights kostenlos auf Joyn
Super Bowl 2026: 10.000 Hotdogs! Mit so viel Essen wird im Levi's Stadium geplant
- Aktualisiert: 05.02.2026
- 10:33 Uhr
- ran
Der Super Bowl ist nicht nur ein sportliches Spektakel. Auch kulinarisch hat das NFL-Endspiel einiges zu bieten - vor allem im Stadion.
Der Super Bowl (in der Nacht auf Montag um 0:30 Uhr im Liveticker) ist das größte Einzelsportereignis der Welt.
Und immer auch Anlass, um mal so richtig reinzuhauen. Etwa 1,5 Milliarden Chicken Wings und über eine Milliarde Liter Bier gönnen sich allein die US-Zuschauer vor den Fernsehern am wichtigsten Feiertag des Jahres.
Doch nicht nur auf dem Sofa wird geschlemmt. Auch die Fans im Stadion dürften nicht gerade verhungern.
Ganz im Gegenteil: Mit einer Speisekarte, die "der kulinarischen Kreativität der Bay Area Tribut zollen soll", will die NFL die etwa 68.500 Football-Fanatiker im Levi's Stadium verwöhnen.
Darauf zu finden sind nicht nur Klassiker wie Burger, Sandwiches und Hotdogs, sondern auch Sushi, Krabbenkartoffelchips und Austern. Allesamt Gerichte, die typisch für San Francisco und Umgebung sind.
Super Bowl: 10.000 Hotdogs und 4.000 Austern im Levi's Stadium
Auch die Mengen haben es in sich: Die etwa 2.000 Service-Mitarbeitenden und 40 Küchenchefs des Stadion-Caterings bereiten am Spieltag etwa 10.000 Hotdogs, 5.000 Glückskekse, 900 Kilogramm Rinderfilet, 680 Kilogramm Krabbenfleisch, 4.000 Austern, 8.000 Margaritas zu. Und dann kommt auch noch das ganze Bier dazu.
Die Organisatoren setzen dabei auf Nachhaltigkeit: 90 Prozent der Essenslieferanten stammen aus Kalifornien, 100 Prozent der verwendeten Verpackungen sind recycelbar.
Was Speisen und Getränke im Stadion kosten, ist noch nicht bekannt. Angesichts des ausgefallenen Angebots dürfte es aber nicht ganz billig werden ...
