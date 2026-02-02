Vor einigen Wochen schien das historische erste Spiel der NFL in Frankreich noch auf der Kippe zu stehen. Nun gibt die Liga offiziell bekannt, dass es stattfindet. Derweil beschäftigt sich ein Bericht bereits mit dem Gegner der New Orleans Saints und dem Datum.

Noch vor wenigen Wochen hatte es so ausgesehen, als ob das für 2026 geplante erste NFL-Spiel in Frankreich ins Wasser fallen könnte.

Doch nun beendete die Liga alle Spekulationen und gab offiziell bekannt, dass in der nächsten Saison erstmals auch ein Spiel der Regular Season in Paris stattfinden wird. Mit den New Orleans Saints und dem Stade de France stehen schon ein Team und der Austragungsort fest.

Der Gegner sowie Datum und Uhrzeit des Spiels werden im Frühjahr im Rahmen der allgemeinen Spielplan-Veröffentlichung kommuniziert, hieß es weiter.

Dennoch kursieren schon Gerüchte darüber, wann und gegen wen die Saints im Stade de France antreten werden. Wie das französische Portal "RMC Sport" berichtet, spielen die Saints am 25. Oktober gegen die Cleveland Browns.