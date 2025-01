NFL Playoffs 2025 - Das Playoff Picture der Divisional Round: AFC-Duelle stehen fest

Die NFL-Saison geht in die heiße Phase. Woche 18 und damit die Regular Season steht in den Büchern, die Playoffs vor der Tür. ran liefert euch das aktuelle Playoff Picture.

Anzeige

Anzeige

Das Playoff Picture der NFL ist komplett. Die 14 qualifizierten Teams stehen fest, im letzten Spiel der Regular Season in der Nacht zu Montag haben sich die Detroit Lions noch den Top-Seed in der NFC und damit das Freilos in der ersten Runde gesichert. Wer trifft in der Postseason auf wen?

Brackett der NFL Playoffs 2025 © ran

Anzeige

Anzeige

NFC Wild Card Round: #7 Packers (11-6) at #2 Eagles (14-3) Die Green Bay Packers waren bereits seit Week 16 für die Playoffs qualifiziert. Eine Niederlage am letzten Spieltag gegen die Chicago Bears (die erste nach elf Spielen) machte Platz 7 im NFC-Tableau klar. Die Packers treffen in der Wild Card Round auf die an #2 gesetzten Philadelphia Eagles, die am vergangenen Sonntag noch die Dallas Cowboys mit 41:7 auseinanderschraubten. Philly gewann in Week 18 im Schongang gegen die New York Giants.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

NFL: Krasse Verwandlung! Cardinals-Stadion wird zur Rams-Arena

NFC Wild Card Round: #6 Commanders (12-5) at #3 Buccaneers (10-7) Die Washington Commanders sind in den Playoffs. Dank eines bärenstarken Jayden Daniels gewann Washington in Woche 17 in der Overtime gegen die Atlanta Falcons und sicherte sich so die Playoff-Teilnahme. Zum Abschluss der Regular Season gab es gegen die Dallas Cowboys ein knappes 23:19. Mit einem 27:19-Sieg gegen die New Orleans Saints machten die Tampa Bay Buccaneers den Titel in der NFC South und die Postseason klar.

NFL-Fans angefressen: "Können Playoffs auch spannend?"

Anzeige

Anzeige

NFC Wild Card Round: #5 Vikings (14-3) at #4 Rams (10-7) Die Minnesota Vikings haben am letzten regulären Spieltag im NFC-Kracher bei den Detroit Lions im Kampf um Rang eins in der Conference eine 9:31-Pleite einstecken müssen. In der Wild Card Round sind nun die Los Angeles Rams der Gegner. Diese haben durch den 13:9-Sieg gegen die Arizona Cardinals in der Vorwoche und Schützenhilfe der anderen Teams ebenfalls die Playoffs fix gemacht. Vor den Playoffs bekam es das Team von Head Coach Sean McVay noch mit den Seattle Seahawks zu tun. Durch die Niederlage rutschen die Kalifornier vom dritten noch auf den vierten Platz ab.

Anzeige

NFL: Henry unstoppable! Dieser Stiff Arm ist der Wahnsinn

Anzeige

NFC Wild Card Round: Bye Week für #1 Lions (15-2) Die Detroit Lions haben als bestes Team der NFC bereits für die Divisional Playoffs qualifiziert.

NFL: Lamar Jackson sooo elegant - und mit Rating von 132

Anzeige

Anzeige

AFC Wild Card Round: #7 Broncos (10-7) at #2 Bills (13-4) 7:31 Die Buffalo Bills haben in den AFC Wild Card Playoffs ein Statement gesetzt. Gegen die Denver Broncos siegte die Truppe von Head Coach Sean McDermott deutlich mit 31:7. Einzig im ersten Drive ließen die Bills Punkte der Gäste zu. Danach bestimmten nur noch Buffalos Quarterback Josh Allen und Running Back James Cook offensiv das Geschehen. Am folgenden Wochenende erwarten die Bills nun die Baltimore Ravens zum Duell um den Einzug ins AFC Championship Game.

NFL-Highlights: Machtdemonstration! Ravens zerlegen Steelers

Anzeige

Anzeige

AFC Wild Card Round: #6 Steelers (10-7) at #3 Ravens (12-5) 14:28 Die Baltimore Ravens haben mit den Pittsburgh Steelers kurzen Prozess gemacht und sind in die Divisional Round der Playoffs eingezogen. Lamar Jackson und Derrick Henry waren für die Steelers-Defense zu viel. In der Runde der letzten Acht gastieren die Ravens bei den Buffalo Bills.

NFL-Highlights: 4 Interceptions! Herbert wirft Chargers-Saison weg

AFC Wild Card Round: #5 Chargers (11-6) at #4 Texans (10-7) 12:32 Die Houston Texans haben dank starker Defense-Leistung den Einzug in die Divisional-Playoffs perfekt gemacht. Die Mannen von Head Coach DeMeco Ryans fingen Los Angeles Chargers-Quarterback Justin Herbert viermal ab. In der zweiten Playoff-Runde geht es für Quarterback C.J. Stroud und sein Team gegen Titelverteidiger Kansas City Chiefs.

Anzeige

AFC Wild Card Round: Bye Week für #1 Chiefs (15-2) Die Kansas City Chiefs zogen als bestes Team der AFC direkt in die Divisional Runde der Playoffs ein. Dort empfängt der Super Bowl Champion nun die Houston Texans.