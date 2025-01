NFL-Playoffs 2025: Detroit Lions raus! Washington Commanders im NFC Championship Game

Während Rookie Jayden Daniels in dieser Phase aufblühte, leistete sich Lions-Spielmacher Jared Goff gleich zwei bittere Turnover: Ein Fumble des Routiniers eröffnete den Punkteregen und wurde von Washington wenige Plays später in einen Touchdown konvertiert.

Von Beginn an entwickelte sich im Ford Field eine Offensiv-Schlacht vom allerfeinsten: Alleine im zweiten Quarter bekamen die Fans sechs Touchdowns geboten, vier davon gingen auf das Konto der Commanders.

Die Washington Commanders sorgten für den bisherigen Schock der NFL Playoffs und eliminierten die an Nummer-1-gesetzten Detroit Lions .

Die Washington Commanders haben für eine dicke Überraschung gesorgt und die Detroit Lions mit 45:31 bezwungen. Damit stehen Jayden Daniels und Co. erstmals seit 33 Jahren im Championship Game.

Das Wichtigste in Kürze

Turnover brechen Detroit Lions gegen Washington Commanders das Genick

Zwei Drives später fing Quan Martin einen Wurf von Goff ab und trug diesen in die Endzone zurück. Bei einem Versuch, den Touchdown zu verhindern, kassierte der Quarterback einen Hit und wurde in der Folge auf eine Concussion untersucht. Einen Drive später kehrte Goff zwar wieder auf das Feld zurück, warf aber eine weitere teure Interception. Die Commanders gingen mit einer 31:21-Führung in die Pause.