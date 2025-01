Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Rookie-Quarterbacks im Championship Game: Shaun King Team: Tampa Bay Buccaneers

Saison: 1999

Ergebnis in den Playoffs: Aus im Championship Game Ursprünglich ging Shaun King nicht als Starter in die Saison, Mitte der Saison verletzte sich dann aber die Nummer eins Trent Differ. Der Zweitrundenpick übernahm und verlor in der Regular Season nur eines von fünf Spielen, als zweitbestes NFC-Team hatten die Bucs dann sogar noch eine Woche spielfrei. In den Divisional Playoffs gelang ein knappes 14:13 über die damaligen Washington Redskins (heute: Commanders). Eine Runde später war beim 6:11 gegen den später Champion St. Louis Rams aber Endstation, King warf zwei Interceptions und wurde fünf Mal gesackt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Shaun King. © ZUMA Press Wire

Rookie-Quarterbacks im Championship Game: Ben Roethlisberger Team: Pittsburgh Steelers

Saison: 2004

Ergebnis in den Playoffs: Aus im Championship Game "Big Ben" war der zweite NFL-Neuling, dem das Kunststück gelang. In Woche drei startete er erstmals für den verletzten Tommy Maddox und führte sein Team zu einer Regular-Season-Bilanz von 15-1 - bis heute die beste in der Franchise-Geschichte. Die persönliche Bilanz von 13-0 als Starting Quarterback zu Beginn der Karriere ist noch immer NFL-Rekord. Nach dem Freilos in der ersten Playoff-Runde setzte sich Pittsburgh zunächst mit 20:17 nach Overtime gegen die New York Jets durch, danach kamen die New England Patriots zu Besuch. Tom Brady und Co. gewannen mit 41:27 und schnappten sich am Ende auch die Vince Lombardi Trophy. Kleiner Trost für Roethlisberger: Er wurde Rookie of the Year.

Ben Roethlisberger. © 2004 Getty Images

Anzeige

Anzeige

Rookie-Quarterbacks im Championship Game: Joe Flacco Team: Baltimore Ravens

Saison: 2008

Ergebnis in den Playoffs: Aus im Championship Game Nur vier Jahre später war es dann Joe Flacco, der die Baltimore Ravens bis in das AFC Championship Game führte. Dort setzte es eine 14:23-Pleite gegen die Pittsburgh Steelers, die im Super Bowl auch die Oberhand behielten und die Arizona Cardinals in die Knie zwangen. Wie auch Roethlisberger profitierte der 18. Pick des Draft 2008 ebenfalls von Verletzungen. Ursprünglich war er als Backup von Kyle Boller und Troy Smith vorgesehen, rutschte aber schon zum Regular-Season-Auftakt in das Starting Lineup. Den Posten gab er nicht mehr wieder her. Flacco war der erste Rookie-Quarterback, der seine ersten zwei Postseason-Spiele gewinnen konnte und wurde ebenfalls als Rookie of the Year ausgezeichnet.

Joe Flacco. © 2008 Getty Images

Anzeige

Anzeige

Rookie-Quarterbacks im Championship Game: Mark Sanchez Team: New York Jets

Saison: 2009

Ergebnis in den Playoffs: Aus im Championship Game Mark Sanchez, fünfter Pick des Draft 2009, ging ursprünglich als Herausforderer von Kellen Clemens in die Saison, erarbeitete sich aber den Posten als Starter im Training Camp und führte die "Gang Green" mit einer Bilanz von 9-7 in die Postseason. Dort folgten Siege über AFC-North-Champion Cincinnati Bengals (24:14) und die San Diego Chargers (17:14). Im Championship Game scheiterte man schließlich an den Indianapolis Colts mit 17:30, die den Super Bowl gegen die New Orleans Saints verloren.

Mark Sanchez. © Icon Sportswire

Anzeige

Rookie-Quarterbacks im Championship Game: Brock Purdy Team: San Francisco 49ers

Saison: 2022

Ergebnis in den Playoffs: Aus im Championship Game Es war das NFL-Märchen der Saison 2022. Als "Mr. Irrelevant" und ursprünglich dritter Quarterback hinter Trey Lance und Jimmy Garoppolo ging Brock Purdy bei den San Francisco 49ers in die Spielzeit. Nach Verletzungen der beiden anderen war er ab Woche 14 die Nummer eins. Er gewann alle verbliebenen Regular-Season-Spiele, führte die 49ers nach Siegen über Seattle (41:23) und Dallas (19:12) in den Playoffs anschließend bis in das Championship Game. Bitter wurde es dann im folgenden Duell mit Philadelphia. Purdy verletzte sich sehr früh am Ellenbogen und konnte nicht mehr werfen, musste im dritten Viertel aber wieder rauf, da Backup Josh Johnson wegen einer Gehirnerschütterung nicht mehr weiterspielen konnte. Er warf nur noch einen Pass, ansonsten wurde nur gelaufen und "Philly" hatte beim 31:7 keine Probleme.

Anzeige

Brock Purdy. © 2023 Getty Images

Anzeige

Rookie-Quarterbacks im Championship Game: Jayden Daniels Team: Washington Commanders

Saison: 2024

Playoff-Ergebnis: noch offen Auf wen Daniels, der eine bockstarke erste Saison spielt, und seine Commanders im Championship Game treffen, ist noch nicht fix. Möglich sind entweder die Los Angeles Rams oder die Philadelphia Eagles (am Sonntag ab 21 Uhr im Liveticker). Letztlich dürfte es Washington auch egal sein, das Selbstvertrauen ist nach dem 45:31 gegen die topgesetzten Detroit Lions riesig. Gelingt auch dann ein Sieg, wäre Daniels der erste Rookie, der in einem Super Bowl startet. Es wäre die Krönung einer fast perfekten Spielzeit, an deren Ende er mit nahezu hundertprozentiger Sicherheit zum Offensive Rookie of the Year gewählt wird.

Anzeige