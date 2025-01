Der Upset-Sieg ist natürlich das große Thema in der NFL -Medienwelt, aber auch der Erfolg des Titelverteidigers gerät nicht zu kurz. ran fasst Pressestimmen zu den Partien zusammen.

Mit dem 45:31-Erfolg über die an Position eins gesetzten Detroit Lions hätten im Vorfeld wohl nur die wenigsten gerechnet, Rookie-Quarterback Jayden Daniels spielte abermals groß auf.

Der eine Favorit ist in den NFL Playoffs weiter, der andere gescheitert.

Das Wichtigste in Kürze

skysports.com (England): "Patrick Mahomes und Travis Kelce halten den Traum vom Super-Bowl-Three-preat am Leben"

NFL Playoffs: Pressestimmen zu Kansas City Chiefs vs. Houston Texans

cbssports.com (USA): "Es war ein hart umkämpftes Spiel, und die Texaner waren ein guter Gegner, aber am Ende waren die Chiefs einfach zu stark: Sie hatten einen großen Vorteil bei den Special Teams. Sie hatten eine Verteidigung, die den Texans-Quarterback C.J. Stroud unerbittlich unter Druck setzte. Und sie hatten Mahomes und Travis Kelce."

The New York Times (USA): "Kelce führt die Chiefs an Texans vorbei ins AFC-Titelspiel"

sports.yahoo.com (USA): "Chiefs nutzen späten Zauber, um sich von den Texans abzusetzen und das 7. AFC-Titelspiel in Folge zu erreichen"

marca.com (Spanien): "Chiefs ziehen in das 7. AFC Championship Game in Folge ein und besiegen die Texans mit 23-14"