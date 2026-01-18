Die Houston Texans stehen unter den letzten acht Teams in den NFL Playoffs. Das haben sie vor allem ihrer Defense zu verdanken. Die ist nicht nur gut, sondern historisch gut. Nun treffen sie in den New England Patriots auf eine der besten Offenses der Liga. Von Kai Esser Bei einem Endstand von 30:6 sollte man meinen, dass die Houston Texans gegen die Pittsburgh Steelers in allen Belangen dominiert hätten. Dass jedoch 67 Prozent der Touchdowns der Gäste auf das Konto der Defense gehen, geht daraus nicht hervor. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

Ausgewählte NFL-Spiele im Relive auf Joyn Es zeigt jedoch eins ganz deutlich: Diese Defense ist nicht nur gut. Auch nicht sehr gut. Sie ist beinahe schon historisch.

Houston Texans: Geschichtsträchtige Zahlen der Defense 1985er Chicago Bears, 2000er Baltimore Ravens, 2013er Seattle Seahawks, 2019er New England Patriots, alles dominante Defenses der NFL-Geschichte - die Einheit von Cheftrainer DeMeco Ryans ist auf dem besten Wege, sich dort einzureihen, das zeigen die Zahlen. Vor Woche 17 erlaubte die Defense 16,6 Punkte pro Spiel, 272,3 Total Yards pro Spiel, 1,45 Punkte pro Drive, 16,1 First Downs pro Spiel, 5,6 Passing Yards pro Pass, ein Passer Rating von 74,1, eine Three-and-Out-Rate von 29,6 Prozent, nur 35 Red-Zone-Drives und drei Defensive Touchdowns. Stress bei den Bucs? Kritik an Bowles aus den eigenen Reihen Im Kontext: In jeder Kategorie ist das Platz eins der Liga. Kaum eine Verteidigungsreihe ist nicht nur so opportunistisch, sondern diszipliniert und vor allem ausgeglichen. Im Gegensatz zu vielen Teams, die entweder auf eine starke Secondary oder einen dominanten Pass Rush setzen, vereinen die Texans beide Qualitäten. Die Pass Rusher Sheldon Rankins, Will Anderson Jr. und Danielle Hunter sind beinahe schon unfair. Mit Azeez Al-Shaair verfügen die Texaner zudem über einen hart hittenden und gleichzeitig schlauen Linebacker, der die Spielzüge der Defense ansagt. Und hat ein Team den Pass Rush unter Kontrolle? Dann muss erstmal ein Weg an den Cornerbacks Derek Stingley und Kamari Lassiter sowie den Safeties Calen Bullock und Jalen Pitre vorbei gefunden werden. Nicht nur ist ihre Coverage meistens exzellent, ihr Tempo sucht in der NFL ihresgleichen.

Houston Texans: Auch diese Defense hat Schwachstellen Ist diese Defense also unfehlbar? Bei weitem nicht. Die zuvor genannten Statistiken gehen nicht grundlos nur bis einschließlich Woche 17. In Woche 18, in der es für die Texans noch um Einiges ging, ließen sie beim ersten Karriere-Start von Riley Leonard gegen die Indianapolis Colts gleich 30 Punkte zu.

Leonard warf zwar eine Interception und leistete sich zwei Fumbles, seine Leistung war, angesichts von nicht vorhandenem Laufspiel, mit drei Touchdowns und fast 300 Yards trotzdem ordentlich. Was zudem nicht hilft: Wenn die eigene Offense den Ball wieder so oft hergibt, wie gegen die Steelers in der Wild Card Round, dann kann auch der Faktor Müdigkeit ins Spiel kommen. Wenn ein Pass Rusher bis zu 70-mal gegen einen Offensive Lineman rennen muss, dann laugt das auch die Besten aus.

New England Patriots haben gutes Matchup gegen die Texans Defense Zudem tun sich die Texans durchaus schwer gegen mobile Quarterbacks - weshalb die New England Patriots im Divisional Round Playoff Game womöglich gar nicht so schlechte Chancen haben. Drake Maye zeigte im Spiel gegen die Los Angeles Chargers mit 66 Rushing Yards, dass er Druck auch zu Fuß ausweichen kann. Die Chargers schafften es, fast in der Hälfte der Dropbacks Druck auf den MVP-Kandidaten auszuüben.

Mayes Fähigkeit, unter Druck Leistung zu bringen (103er Passer Rating) und Zonenverteidigungen zu attackieren (9,1 Yards pro Pass), könnte der entscheidende Faktor sein. Seine Ruhe und Präzision, selbst wenn er unter Beschuss steht, könnten die Texans Defense vor große Probleme stellen. Dabei helfen ihm sein erfahrener Receiver Stefon Diggs und Tight End Hunter Henry, die immer wieder mit entsprechenden Routen die Lücken in der Zone über die Mitte finden. Holen die Texans ihre Safeties nach vorne, um das zu unterbinden, öffnet das Lücken in der Tiefe - auch hier ist Maye statistisch der beste Spielmacher der NFL. Und bei Manndeckung? Hier kommt Maye als Läufer ins Spiel, wenn alle Verteidiger mit den Augen auf ihrem Mann sind, dann ist kein Augenpaar auf dem Quarterback.

Patriots gegen Texans: Die Line of Scrimmage entscheidet Damit all das aber überhaupt zustande kommen kann, muss die Offensive Line der Patriots halten. Gegen Hunter und Anderson eine unfassbar schwere Aufgabe, gegen die Steelers sorgten sie alleine für insgesamt 15 Pressures - ein Fabelwert! Dass Patriots-Offensive-Coordinator Josh McDaniels für die Playoffs noch Dinge in Petto hat, die er vorher noch nicht gezeigt hat und die dabei helfen, etwaigem Druck zu entgehen, zeigte er bereits gegen die Chargers, als er Maye einen sogenannten Speed-Option-Spielzug laufen ließ.

