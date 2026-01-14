NFL Playoffs 2026: Seattle Seahawks und Denver Broncos - Top-Teams mit QB-Fragezeichen

In den Divisional Playoffs greifen die Nummer-eins-Seeds der beiden Conferences, die Denver Broncos und die Seattle Seahawks, in die Playoffs ein. Die Kader sind über jeden Zweifel erhaben - abgesehen von den Quarterbacks. Von Kai Esser In der NFL geht es vor allem um eins: Gewinnen. Man kann so schön spielen, wie man will, der Box Score kann Statistiken vorweisen, die man besser nicht malen könnte. Solange das eigene Team nicht mehr Punkte auf die Anzeigetafel bringt als das gegnerische, ist das herzlich wenig wert. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

Genau deshalb haben sich die Seattle Seahawks und Denver Broncos das Recht erspielt, in der Wild Card Round auf der Couch zu sitzen und den anderen Playoff-Teams zuzuschauen. Beide gewannen 14 Spiele, nur die New England Patriots schafften das auch, verloren aber den Tiebreaker mit den Broncos. Allerdings: Vor allem Denver vertrauen die meisten Experten nicht nachhaltig. Das liegt, ähnlich wie bei den Seahawks, vor allem an einer Personalie: dem Quarterback.

Seattle Seahawks mit Sam Darnold: Die größte Variable "Der einzige Grund, warum die Seahawks nicht der überwältigende und einstimmige Top-Favorit auf den Super-Bowl-Sieg sind, ist Sam Darnold", sagte "Fox"-Journalist Chris Broussard in seiner Sendung "First Things First". Und tatsächlich: Nach einem statistisch starken Start in die Saison hat Darnold zuletzt abgebaut, während die Seahawks ihre Spiele trotzdem souverän gewonnen haben. In Woche elf verloren die Seahawks zuletzt ein Spiel, mit 19:21 gegen die Los Angeles Rams.

Das Besondere: Das Spiel war - gegen ein anderes Top-Team - so knapp, obwohl Darnold sich vier Interceptions leistete. Das heißt also, die Hawks hätten selbst mit einer nur schlechten, statt einer Katastrophenleistung, wahrscheinlich gewonnen. Danach holte Seattle sieben Siege am Stück - vier davon mit mehreren Scores Unterschied. Ein Passer Rating von über 100 hatte der ehemalige Minnesota-Vikings-QB nur zwei Mal, ein QBR von über 50 nur ein Mal. Das Comeback gegen die Rams in Woche 16 war überragend, aber eben "nur" die Schlussphase und besagtes Comeback. Davor hatte Darnold kein Mittel.

Denver Broncos: Das Pferd, das nur so hoch springt, wie es muss Relativ ähnlich sieht es bei Bo Nix aus. Der Quarterback der Denver Broncos wird teilweise etwas despektierlich gar als "Passagier" seines Teams bezeichnet. Was vor allem auffällt: Die Broncos dominieren die Line of Scrimmage, sowohl offensiv als auch defensiv. 23 erlaubte Sacks sind Bestwert in der NFL, genau so wie 68 gesammelte Sacks in der Defense. Die Offensive Line, die Nix beschützt, gehört zu den besten Gruppen der Liga. Steelers unattraktiver als Raiders? Die offenen Head Coaching Jobs im Ranking Und dennoch "schafft" es der ehemalige Quarterback der Oregon Ducks, mit seinen Statistiken nicht wirklich hervorzustechen. Sein Passer Rating von 87,8 bringt ihn auf Platz 26, seine Passgenauigkeit von 63,4 auf Platz 25 im ligaweiten Vergleich. Das alleine sind keine Indikatoren, sicherlich aber Faktoren für die höchstens durchschnittlichen Leistungen des Spielmachers. Überhaupt scheinen die Broncos sich ein wenig an die Leistung des Gegners anzupassen. 13 der 17 Saisonspiele wurden mit nur einem Score, also weniger als neun Punkten Differenz, entschieden, Ligahöchstwert. Denver gewann elf davon. Ist das Glück oder eine Qualität? Vermutlich eine Mischung aus Beidem.

NFL Playoffs: Darnold und Nix glänzen, wo Statistiken aufhören Warum sind die beiden Teams also trotzdem so gut und die berechtigten #1 Seeds ihrer Conferences? Nix und Darnold eint, dass sie vor allem in der 2. Halbzeit und gegen Ende am besten dabei sind, die Plays zu machen, die gemacht werden müssen. Das bewies bereits die Wild Card Round. Was haben Caleb Williams, Matthew Stafford, Brock Purdy und Drake Maye gemeinsam? Sie alle hatten trotz ihrer Siege (sehr) schlechte Phasen in ihrem Spiel. Als ihre Teams sie jedoch am meisten brauchten, waren sie zur Stelle. Maye etwa glänzte mit einem perfekten Passer Rating von 158,3 im Schlussviertel.

