NFL - Plötzlicher Tod mit 54: Ex-Profi Tre' Johnson stirbt unerwartet bei Familienausflug
- Aktualisiert: 16.02.2026
- 08:35 Uhr
Tragödie in der NFL: Ex-Lineman Tre' Johnson stirbt im Alter von nur 54 Jahren unerwartet bei einem Ausflug.
Traurige Nachrichten aus der besten Football-Liga der Welt. Tre' Johnson, früherer Offensive Lineman in der NFL, ist im Alter von nur 54 Jahren gestorben. Laut "ESPN" gab seine Ehefrau den Tod in einem Facebook-Post bekannt.
"Schwerem Herzens muss ich euch mitteilen, dass mein Mann, Tre' Johnson, plötzlich und unerwartet verstorben ist ... während eines kurzen Familienausflugs", schrieb Irene Johnson.
Und weiter: "Seine vier Kinder Chloe, EJ, EZ und Eden, seine Verwandten, Freunde und ich sind am Boden zerstört und stehen unter Schock."
Johnson neun Jahre lang in der NFL
Johnson wurde 1994 in der zweiten Runde von Washington gedraftet und spielte neun Jahre lang in der NFL. Die ersten sieben Jahre spielte er für die heutigen Commanders, ehe er für ein Jahr bei den Cleveland Browns anheuerte. 2002 kehrte er schließlich für seine letzte Saison in seine alte Heimat zurück.
1999 wurde er in den Pro Bowl gewählt und war zudem Second-Team All-Pro. Er stand in 93 Regular-Season-Spielen auf dem Feld, wovon er in 72 als Starter agierte.
