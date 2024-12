NFL Power Ranking: Steelers machen riesigen Sprung - in Cincinnati gehen die Lichter aus

Wie sind die aktuellen Kräfteverhältnisse in der NFL? Das Power Ranking vor dem 14. Spieltag 2024. von Mike Stiefelhagen Die NFL-Saison 2024 geht in die entscheidende Phase. Zwölf Spieltage sind bereits absolviert. ran blickt vor Week 14 auf die aktuelle Form. Wer hat am vergangenen Spieltag geliefert? Wer enttäuscht? Wer überrascht? Die Highlights aller NFL-Spiele als Video auf ran.de

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

32. New York Giants (2-10, Vorwoche: Platz 32)

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

31. Jacksonville Jaguars (2-10, Vorwoche: Platz 30)

30. Tennessee Titans (3-9, Vorwoche: Platz 27)

Anzeige

29. Las Vegas Raiders (2-10, Vorwoche: Platz 31)

Anzeige

28. New England Patriots (3-9, Vorwoche: Platz 28)

Anzeige

27. New York Jets (3-9, Vorwoche: Platz 29)

Anzeige

26. Cleveland Browns (3-9, Vorwoche: Platz 23)

Anzeige

25. Carolina Panthers (3-9, Vorwoche: Platz 26)

NFL Draft Order 2025: Drei Teams im Schneckenrennen um Nummer-eins-Pick 1 / 33 © IMAGO/USA TODAY Network NFL Draft 2025: Die aktuelle Draft Order nach Week 13

Die NFL-Saison ist in vollem Gange. Inzwischen lässt sich abschätzen, welche Teams um die Playoffs mitspielen und bei wem der Blick schon Richtung Draft 2025 geht, der vom 24. bis 26. April 2025 in Green Bay stattfindet. Und das Rennen um den Nummer-eins-Pick ist so langsam wie schon lange nicht mehr. ran liefert die aktuelle Draft-Reihenfolge. (Quelle: "Tankathon"). © Icon Sportswire 32. Pick: Detroit Lions

- Aktuelle Bilanz: 11-1

- Strength of Schedule: .534 © Imagn Images 31. Pick: Kansas City Chiefs

- Aktuelle Bilanz: 11-1

- Strength of Schedule: .490 © Imagn Images 30. Pick: Buffalo Bills

- Aktuelle Bilanz: 10-2

- Strength of Schedule: .455 © Imagn Images 29. Pick: Philadelphia Eagles

- Aktuelle Bilanz: 10-2

- Strength of Schedule: .435 © Icon Sportswire 28. Pick: Minnesota Vikings

- Aktuelle Bilanz: 10-2

- Strength of Schedule: .495 © 2024 Getty Images 27. Pick: Green Bay Packers

- Aktuelle Bilanz: 9-3

- Strength of Schedule: .544 © UPI Photo 26. Pick: Pittsburgh Steelers

- Aktuelle Bilanz: 9-3

- Strength of Schedule: .474 © 2024 Getty Images 25. Pick: Los Angeles Chargers

- Aktuelle Bilanz: 8-4

- Strength of Schedule: .466 © 2024 Getty Images 24. Pick: Baltimore Ravens

- Aktuelle Bilanz: 8-5

- Strength of Schedule: .531 © 2024 Getty Images 23. Pick: Denver Broncos

- Aktuelle Bilanz: 8-5

- Strength of Schedule: .490 © ZUMA Press Wire 22. Pick: Houston Texans

- Aktuelle Bilanz: 8-5

- Strength of Schedule: .486 © Icon Sportswire 21. Pick: Washington Commanders

- Aktuelle Bilanz: 8-5

- Strength of Schedule: .439 © Icon Sportswire 20. Pick: Seattle Seahawks

- Aktuelle Bilanz: 7-5

- Strength of Schedule: .510 © Icon Sportswire 19. Pick: Atlanta Falcons

- Aktuelle Bilanz: 6-6

- Strength of Schedule: .515 © Imagn Images 18. Pick: Arizona Cardinals

- Aktuelle Bilanz: 6-6

- Strength of Schedule: .534 © SOPA Images 17. Pick: Los Angeles Rams

- Aktuelle Bilanz: 6-6

- Strength of Schedule: .522 © Icon Sportswire 16. Pick: Tampa Bay Buccaneers

- Aktuelle Bilanz: 6-6

- Strength of Schedule: .502 © Icon Sportswire 15. Pick: Indianapolis Colts

- Aktuelle Bilanz: 6-7

- Strength of Schedule: .481 © Imagn Images 14. Pick: San Francisco 49ers

- Aktuelle Bilanz: 5-7

- Strength of Schedule: .561 © 2024 Getty Images 13. Pick: Dallas Cowboys

- Aktuelle Bilanz: 5-7

- Strength of Schedule: .514 © Icon Sportswire 12. Pick: Miami Dolphins

- Aktuelle Bilanz: 5-7

- Strength of Schedule: .428 © 2024 Getty Images 11. Pick: Chicago Bears

- Aktuelle Bilanz: 4-8

- Strength of Schedule: .562 © Imagn Images 10. Pick: New Orleans Saints

- Aktuelle Bilanz: 4-8

- Strength of Schedule: .495 © 2024 Getty Images 9. Pick: Cincinnati Bengals

- Aktuelle Bilanz: 4-8

- Strength of Schedule: .493 © Imagn Images 8. Pick: Cleveland Browns

- Aktuelle Bilanz: 3-9

- Strength of Schedule: .514 © Imagn Images 7. Pick: Tennessee Titans

- Aktuelle Bilanz: 3-9

- Strength of Schedule: .510 © UPI Photo 6. Pick: New York Jets

- Aktuelle Bilanz: 3-9

- Strength of Schedule: .507 © ZUMA Press Wire 5. Pick: Carolina Panthers

- Aktuelle Bilanz: 3-9

- Strength of Schedule: .485 © Action Plus 4. Pick: New England Patriots

- Aktuelle Bilanz: 3-10

- Strength of Schedule: .461 © Imagn Images 3. Pick: New York Giants

- Aktuelle Bilanz: 2-10

- Strength of Schedule: .538 © SOPA Images 2. Pick: Las Vegas Raiders

- Aktuelle Bilanz: 2-10

- Strength of Schedule: .531 © Action Plus 1. Pick: Jacksonville Jaguars

- Aktuelle Bilanz: 2-10

- Strength of Schedule: .498

Anzeige

Anzeige

24. Chicago Bears (4-8, Vorwoche: Platz 24)

23. New Orleans Saints (4-8, Vorwoche: Platz 21)

Anzeige

22. Dallas Cowboys (5-7, Vorwoche: Platz 22)

Anzeige

21. Cincinnati Bengals (4-8, Vorwoche: Platz 18)

20. Indianapolis Colts (6-7, Vorwoche: Platz 24)

19. San Francisco 49ers (5-7, Vorwoche: Platz 19)

18. Los Angeles Rams (6-6, Vorwoche: Platz 20)

17. Atlanta Falcons (6-6, Vorwoche: Platz 17)

16. Miami Dolphins (5-7, Vorwoche: Platz 13)

NFL: 1088. "Scorigami" der Geschichte in Week 11 1 / 6 © Icon Sportswire Lions und Jaguars sorgen für "Scorigami" - was ist das?

In Week 11 der aktuellen NFL-Saison war wieder "Scorigami"-Time! Der 52:6-Sieg der Detroit Lions gegen Jacksonville Jaguars war ein noch nie dagewesenes Endergebnis in der NFL-Geschichte, genauer gesagt Nummer 1088. Da stellt sich die Frage: Warum gibt es so viele unterschiedliche Ergebnisse im American Football? © UPI Photo TD, PAT, FG und Co.

Während ein Touchdown sechs Punkte bringt, kann der Score durch einen PAT (ein Punkt) oder eine 2-Point-Conversion (zwei Punkte) erhöht werden. Ein Field Goal bringt drei Punkte. Sackt die gegnerische Defense den Quarterback in dessen eigener Endzone, erzielt sie einen Safety (zwei Punkte). © IMAGO/USA TODAY Network Scorigamis sind schön und gut, aber...

Welche Ergebnisse gab es in der NFL am häufigsten? Bisher endeten 200 Partien in der Geschichte mit 17:14 (zuletzt im Dezember 2022, Los Angeles Chargers gegen Tennessee Titans) und sogar 207 Partien mit 23:20 (zuletzt am 10. November 2024, San Francisco 49ers gegen die Tampa Bay Buccaneers). Diese Scores landen auf Platz vier und drei. © 2023 Getty Images Platz zwei geht an das 27:24

236-mal hieß das Endergebnis eines NFL-Spiels 27:24. Zum ersten Mal im Oktober 1939 (Cleveland Rams at Green Bay Packers), zuletzt am 29. September der laufenden Spielzeit (Indianapolis Colts vs. Pittsburgh Steelers). © Getty Images Das häufigste Ergebnis der NFL-Historie

297 Spiele der NFL endeten 20:17! Kurioserweise kann nur ein Super Bowl mit diesem Ergebnis aufwarten. 2002, als Tom Brady seinen ersten von sieben Titeln gewann, schlugen die New England Patriots die St. Louis Rams mit 20:17. Es ist das meistgesehene Ergebnis der NFL. © UPI Photo Zum Gähnen!

Ein 0:0 in der NFL gibt es nur selten. Oder doch nicht? Insgesamt 73 Spiele wurden ohne Punkte beendet! Die Zeiten der "Nullnummern" sind jedoch schon lange vorbei. Zuletzt endete die Partie zwischen den New York Giants und den Detroit Lions mit diesem Ergebnis. Wann? Am 7. November 1943!

15. Arizona Cardinals (6-6, Vorwoche: Platz 12) In einem Kopf-an-Kopf-Duell mit den Minnesota Vikings zogen die "Red Birds" mit nur einem Punkt weniger den Kürzeren. Die 22:23-Niederlage basierte auf einer starken Flores-Defense der Vikings und in Sam Darnold einem Quarterback, der auf den Punkt da war, als er gebraucht wurde. Jedoch verpassten die Cardinals oft die Chance, das Spiel für sich zu entscheiden. Ein verpasstes Field Goal tut besonders weh. Kyler Murray warf zwei Picks und 96 Penalty Yards erledigten den Rest. Gegen MIN war zwar mehr drin, aber in der NFC West ist nach wie vor noch alles möglich.

14. Tampa Bay Buccaneers (6-6, Vorwoche: Platz 14) Stolpersieg. Gegen wiedererstarke Carolina Panthers taten sich die Bucs lange schwer und brauchten eine Overtime sowie einen spielentscheidenden Fumble des RB Chuba Hubbard, um zu gewinnen. Es war ein Arbeitssieg, denn QB Bryce Young bekam die Bucs-Defense so gar nicht wirklich in den Griff. Und wenn der eigene Quarterback mal einen maximal durchschnittlichen Tag hat, wirkt Tampa Bay einfallslos. Die restliche Season ist nach wie vor auch sehr von Baker Mayfields Leistungen abhängig.

13. Seattle Seahawks (7-5, Vorwoche: Platz 10) Mit 7-5 sieht die Welt des allgemeinen Seahawks-Fans eigentlich rosig aus, doch das Spiel gegen die New York Jets war viel zu lange knapp. Der Pick Six über 92 Yards war der Momentum-Kick, den das Team brauchte, also kann man sich bei Leonard Williams bedanken. Der Record lässt das Team aber weiterhin gut aussehen. Die Seahawks haben ihre Qualitäten, aber auch ihre Baustellen und schwimmen in einer schweren Division knapp über dem Durchschnitt der Liga. Das reicht für die Führung.

12. Houston Texans (8-5, Vorwoche: Platz 15) Im ersten Turnover-freien Spiel seit Woche 7 gingen die Texans siegreich hervor. Doch es war auch gegen strauchelnde, wenn nicht gar fallende Jacksonville Jaguars, die nach der Verletzung von Trevor Lawrence sogar ohne ihren ersten Quarterback spielen mussten. Wer weiß, ob die Texans sonst gewonnen hätten. Während die Detroit Lions nach der letzten Saison den nächsten Schritt machten, stagnieren die Texans nicht mal, sie wirken oft sogar etwas schwächer. Durch den positiven Saisonstart ist das im Record noch nicht zu sehen. Mit 8-5 ist noch alles gut, doch die Warnsignale sind da.

11. Denver Broncos (8-5, Vorwoche: Platz 11) Die Broncos profitieren von einem einfachen Spielplan in dieser Saison. Keines der acht Teams, die sie geschlagen haben, hat aktuell einen positiven Record. Die fünf Teams, die einen hatten, setzten sich gegen die Broncos durch. Und auch beim 41:32-Erfolg gegen die Browns profitierte Denver von teils waghalsigen bis unverständlichen Entscheidungen von Quarterback Jameis Winston. Jedoch ist das auch ein Verdienst einer brutal spielenden Defense. Außerdem hat das Team in Bo Nix einen Rookie-Quarterback in der Offense, die Woche für Woche dazulernt. Die Broncos sind mehr Schein als Sein, aber generieren eine Menge Momentum, was Richtung Ende der Saison für jeden Gegner gefährlich werden könnte.

10. Washington Commanders (8-5, Vorwoche: Platz 16) 42:19 gegen die Tennessee Titans, vier Touchdowns (drei über den Pass, einer über den Lauf) von Quarterback Jayden Daniels - die Commanders haben das Kommando wieder übernommen! Nach eine Pleite-Serie von drei Spielen waren die Titans der perfekte Gegner, um wieder in die Spur zu kommen.

9. Los Angeles Chargers (8-4, Vorwoche: Platz 9) Es war nicht viel, aber es war ehrliche Arbeit. 17:13 bezwangen die Chargers, dank einer effizienten Defense die Atlanta Falcons und zeigen weiterhin, wie überragend der Umbruch unter Head Coach Jim Harbaugh funktioniert und liefern somit eine Blaupause für alle zukünftigen Teams, worauf es dabei ankommt. Die Offense zwickt zwar hier und da immer noch etwas, aber Justin Herbert ist an einem guten Tag einer der besten QBs der Liga.

8. Green Bay Packers (9-3, Vorwoche: Platz 6) Das Spiel souverän gewonnen und trotzdem im Ranking gefallen. Es tut uns leid, liebe Packers. Das liegt aber zum Beispiel auch an der starken Leistung anderer Teams. Der 30:17-Sieg im kalten Lambeau Field gegen die Miami Dolphins war ebenso souverän wie überzeugend. Vor allem die Defense ist in den letzten Partien richtig stark drauf und lässt nie mehr als 20 Punkte zu. Auch Jordan Love blieb fehlerfrei. Die Packers bringen sich in Form, müssen sie aber auch. Mit 9-3 stehen sie nur auf dem dritten Platz der NFC North, auch wenn sie mit neun Siegen in vier anderen Divisionen auf Platz eins stünden. Sie müssen also dran bleiben.

7. Minnesota Vikings (10-2, Vorwoche: Platz 7) Die Vikings stehen mit 10-2 nämlich vor den Packers und sind knapp hinter Spitzenreiter Detroit (11-1). Gegen unangenehme Cardinals brachte die wieder gute Defense den Sieg. Quarterback Sam Darnold zeigte sich von der Aufnahme eines Daniel Jones ins Practice Squad unbeeindruckt und lieferte ein gutes Spiel. Das Team kann in der Verfassung jeden schlagen!

6. Baltimore Ravens (8-5, Vorwoche: Platz 4) Für einige müssten die Ravens nach der Niederlage gegen die Eagles wohl weiter abstürzen, doch für uns hat in der Partie die insgesamt leicht bessere Mannschaft verloren. Denn die Ravens haben ein ernstes Problem auf der Position des Kickers. Soll heißen: Justin Tucker ist nicht mehr Justin Tucker. Der vielleicht beste Kicker der Geschichte verpatzte in dieser Saison bereits acht FGs. Rekord. Auch gegen die Eagles verpasste er zwei zum Sieg (19:24). Nicht der alleinige Grund, aber eben ein wichtiger. Denn ansonsten bringen die Ravens nahezu alle Zutaten mit, um in dieser Saison ein Wörtchen um den Super Bowl mitzureden. Wir glauben an Tucker und sein Comeback, lassen die Raben daher noch nicht weiter abstürzen.

5. Kansas City Chiefs (11-1, Vorwoche: Platz 5) Black Magic Chiefs, Voodoo Chiefs, Chiefsrichter - die Spitznamen für dieses 11-1-Team nehmen kein Ende. Auch in dieser Woche gewann der Titelverteidiger irgendwie. Mit Ach und Krach schleppten sie sich zu einem 19:17 gegen eines der schwächsten Teams der Liga, den Raiders. Und zwar nur, weil ein Snap in den letzten Sekunden des Spiels in die Hose ging. Statistisch gesehen sind die Chiefs auch das schlechteste 11-1-Team der Geschichte, denn kein anderes hatte dabei jemals eine schlechtere Punktedifferenz. Die Chiefs haben eine von +54. Das reicht gerade noch so für Platz fünf in unserem Ranking.

4. Pittsburgh Steelers (9-3, Vorwoche: Platz 8) Russell Wilson. Wow. Wisst ihr noch, als alle dachten, Mike Tomlin wäre verrückt, Justin Fields auf die Bank zu setzen? Es war genau die richtige Entscheidung. Gegen offensivstarke Bengals hatte die Steelers-Defense erstmalig ihre Probleme, doch Wilson machte mit der - zugegeben - sehr schwachen Bengals-Defense, was er wollte. Das Ergebnis ist ein 44:38-Erfolg. Doch unabhängig davon ist neben der sonst starken Defense auch die Offense top. Kaum zu glauben, dass die Broncos ihn verjagt haben und bezahlen müssen, damit er jetzt die Steelers anführt. Vielleicht ja Richtung Super Bowl.

3. Philadelphia Eagles (10-2, Vorwoche: Platz 3) Kaum ein anderes Team hat aktuell so viel Momentum wie die Eagles. Ja, der Sieg über die Ravens lag auch an einem schwachen Tucker, aber die Mannschaft hat die letzten acht Spiele gewonnen und mit Saquon Barkley einen der aktuell besten Spieler der Liga. Ähnlich wie bei Russell Wilson und den Broncos muss man die New York Giants fragen, was die eigentlich dazu geritten hat, einen Rivalen so derartig zu boosten. Barkley kann die Adler überallhin fliegen lassen. Denn auch die Defense wird immer besser.

2. Buffalo Bills (10-2, Vorwoche: Platz 2) Vor einigen Wochen war es noch: Solange Josh Allen überragend spielt, sind die Bills for real. Doch mittlerweile ist es nicht nur noch Allen, der den Unterschied macht. Das Team wirkt viel harmonischer als zu Beginn der Saison. Trotz oder auch wegen des Abgangs von Stars wie Stefon Diggs. Die Erwartungshaltung ist eine andere und das hilft. Statt wie zuvor ausgehend, dass die Bills "dieses Jahr endlich an der Reihe sind" und "was reißen müssen", war man in dieser Saison vorher skeptisch. Und die Bills wirken konstant wie nie. Besonders in eisigen Temperaturen wie gegen die San Francisco 49ers (35:10).