NFL Preseason: Fünf Hot Takes zum ersten Spieltag - Ja'Marr Chase auf Rekordjagd?

Der erste Spieltag der NFL Preseason ist durch, die Saison steht vor der Tür. Höchste Zeit, auf ein paar Hot Takes nach dem ersten Showlaufen zu blicken! Von Tim Rausch Die NFL-Saison steht in den Startlöchern. Die erste Woche der Preseason-Spiele gab einen Vorgeschmack auf die anstehende Spielzeit - und genügend Material für ein paar Hot Takes.

Kommentar: Anthony Richardson läuft die Zeit davon ran blickt auf den ersten Spieltag und hat fünf Hot Takes im Gepäck - die natürlich eintreffen werden!

Hot Take #1: TreVeyon Henderson gewinnt Offensive Rookie of the Year Gleich bei seinem ersten Spielzug stellte TreVeyon Henderson sein Können unter Beweis. Mit dem Startschuss gegen die Washington Commanders trug er einen Kickoff 100 Yards zurück in die gegnerische Endzone. Der Running Back setzte im Anschluss als Ballträger und Passempfänger noch einige gute Akzente, ehe es in den wohlverdienten Feierabend ging. Mit seinem Tempo und seiner Explosivität dürfte der Zweitrunden-Pick schnell eine Rolle in der Patriots-Offensive finden - die Konkurrenz auf seiner Position ist überschaubar. Wenn Henderson dieses Level halten kann, sichert er sich den Titel des Offensive Rookie of the Year!

Hot Take #2: Tanner McKee avanciert zum Starting-QB - aber nicht in Philly Im vergangenen Jahr durfte Tanner McKee erstmals NFL-Luft schnuppern. Spät in der regulären Saison warf er für jeweils zwei Touchdowns gegen die Dallas Cowboys und New York Giants. Insgesamt kam er auf 323 Yards und verbuchte keine Interception. Gegen die Cincinnati Bengals machte er dort einfach weiter und beendete die Partie mit 252 Passing Yards und drei Touchdowns insgesamt. Bei den Eagles ist der Youngster die klare Nummer zwei hinter Jalen Hurts.

Doch die Leistungen aus der vergangenen Saison und in der diesjährigen Preseason dürften Interessenten auf den Plan rufen. Deshalb angelt sich ein anderes NFL-Team McKee und befördert ihn zum Starter auf der QB-Position!

Hot Take #3: Browns drehen am Quarterback-Karussell Shedeur Sanders überzeugte in seinem Debüt! Das macht die Ausgangslage für die Verantwortlichen allerdings nicht leichter. Denn bei den Browns schielen mit Joe Flacco, Kenny Pickett, Dillon Gabriel und Sanders gleich vier Akteure auf Spielzeit. Die Browns werden in dieser Saison wohl oder übel mehreren Quarterbacks eine Chance geben müssen - um den Starter zu finden. Das zieht sich sicherlich auch durch die reguläre Saison. Cleveland bietet deshalb mindestens drei verschiedene Starting-Quarterbacks auf - unabhängig von Verletzungen!

Hot Take #4: Travis Hunter bleibt doch bei einer Position Wie lange hält der Unikat-Status von Travis Hunter? Seit Monaten werden immer mal wieder Stimmen laut, dass es vielleicht doch eine kluge Idee wäre, Hunter nur auf einer Seite des Balles einzusetzen. Gegen die Pittsburgh Steelers fing er ein paar Pässe als Receiver und kam als Cornerback zum Einsatz, dort setzte er einen Tackle-Versuch daneben. Die Jaguars werden feststellen, dass Hunter in seinem ersten Jahr in der NFL nicht zu viele Hüte gleichzeitig tragen sollte und setzen ihn deshalb nur auf einer Position ein - zumindest vorerst.

