NFL: Shedeur Sanders glänzt bei Debüt für Cleveland Browns - wie geht es weiter?

Shedeur Sanders zeigt bei seinem NFL-Debüt eine ansprechende Leistung. Wie geht es für ihn bei den Cleveland Browns weiter? Von Franziska Wendler Hätten die Fans der Cleveland Browns im ersten Testspiel der neuen NFL-Saison bei den Carolina Panthers nach dem ersten Drive den Fernseher ausgeschaltet, wäre ihre Meinung in Bezug auf Shedeur Sanders vermutlich alles andere als gut ausgefallen. Der Opening Drive war mit einem Three-and-Out nämlich ziemlich mau. Doch die Dinge änderten sich – und das signifikant. Sanders fand in die Partie, präsentierte einige gute Würfe, zeigte sich präzise und bewegte sich gut. Ausgewählte Spiele der NFL-Preseason gibt's LIVE und im RELIVE auf Joyn

Kommentar: Anthony Richardson läuft die Zeit davon Im zweiten Viertel warf er zunächst einen 7-Yard-Touchdown-Pass auf Kaden Davis, wenig später gelang ihm das gleiche Kunststück noch einmal, diese Mal aber mit einem Touchdown-Pass über zwölf Yards. Krönen konnte Sanders seinen Abend schließlich im dritten Viertel, als er einen weiteren erfolgreichen Drive dirigierte, der in einem Rushing Touchdown von Gage Larvadain mündete. 14 von 23 Pässen für 138 Yards brachte der Signal Caller bei seinen Teamkollegen an, eine Interception hinnehmen musste er nicht.

"Ich bin ehrlich, ich war nicht nervös und hatte auch nicht zu viel Adrenalin, ich habe mich einfach wohlgefühlt", konstatierte er nach der Partie: "Das ist alles. Es gab schon viele Spiele zuvor, bei denen ich nervös war, aber ich hatte das Gefühl, die Antworten auf die Fragen zu kennen." Und weiter: "Wenn man sich unvorbereitet fühlt, fühlt man sich auch nicht bereit für den Moment. Ich weiß, dass ich bereit für den Moment bin. Habe ich meine Leistung gebracht? Nein, ich glaube nicht. Aber insgesamt war das Hauptziel zu gewinnen, und das haben wir ehrlich gesagt auch geschafft."

LeBron James voll des Lobes Mit 30:10 besiegte Cleveland die Panthers. Neben Sanders stand auch der erst kürzlich neu verpflichtete Tyler Huntley auf dem Feld, der mit sechs von acht angebrachten Pässen für 51 Yards und einen Touchdown ebenfalls überzeugen konnte. Die Leistung von Sanders blieb derweil auch bei einem Sport-Superstar nicht unbemerkt. NBA-Profi LeBron James schrieb bei "X": "Der junge Mann da draußen sieht gut aus." Und weiter: "Und ich will nichts von diesem 'Es ist nur die Preseason'-Quatsch hören. Denn wenn er da draußen wäre und nichts zustande bringen würde, würdet ihr ihn dafür fertigmachen! Also gebt ihm Anerkennung und Gnade, ihr Loser."

Browns mit außergewöhnlicher QB-Situation Was aber bedeutet der überzeugende Auftritt nun für den Rookie? Die Cleveland Browns befinden sich auf der Quarterback-Position in einer außergewöhnlichen Situation. Gleich sechs Spielmacher stehen aktuell im Kader.

Deshaun Watson ist aufgrund eines Achillessehnenrisses derzeit nicht einsetzbar. Der andere Rookie Dillon Gabriel und Kenny Pickett laborieren an Oberschenkelverletzungen. Der voraussichtliche Starter Joe Flacco wurde geschont, dementsprechend Sanders und Huntley eingesetzt. Bekommt der Youngster, der im Draft so hoch gerankt, dann aber doch so tief gefallen war, nun also mehr Spielzeit?

