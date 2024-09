NFL: Quarterback-Legende Brett Favre leidet an Parkinson!

Erschütternde Neuigkeiten um eine NFL-Legende: Der ehemalige Star-Quarterback Brett Favre enthüllt eine Schock-Diagnose. von Daniel Kugler Schock um eine NFL-Legende! Der ehemalige Star-Quarterback Brett Favre hat vor dem US-Kongress ausgesagt, dass bei ihm "kürzlich die Parkinson-Krankheit diagnostiziert wurde", berichtet "Front Office Sports". Die Quarterback-Legende sprach bei einer Anhörung zur Reform der Sozialhilfe aus, bei der die Verteilung von TANF-Mitteln (Temporary Assistance for Needy Families) diskutiert wurde. Darunter auch fast acht Millionen Dollar, die an Favre gingen, sowie ein Volleyball-Stadion an der University of Southern Mississippi und Prevacus, ein vom langjährigen NFL-Quarterback unterstütztes, nicht mehr existierendes Arzneimittelunternehmen.

Favre, der 20 Spielzeiten in der NFL bestritten hat, darunter 321 Spielen in der Regular Season und den Playoffs, schätzte in einem Interview in der Radioshow "The Bubba Army" im Jahr 2022, dass er während seiner Football-Karriere "Tausende" von Gehirnerschütterungen erlitten habe. Favre soll laut "Yahoo Sports" über den Bundesstaat Mississippi Fördermittel in Höhe von 1,1 Millionen US-Dollar angenommen haben. Er soll demnach diese Mittel als Gegenleistung für nicht erschienene Reden aus dem Jahr 2017 angenommen haben.

