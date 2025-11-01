Vor dem neunten Spieltag der NFL wirft ran einen Blick auf die bevorstehenden Partien und gibt Ergebnis-Prognosen ab. von Julian Erbs Der 8. NFL-Spieltag hat einmal mehr gezeigt, warum diese Liga als die spannendste der Welt gilt – nichts ist vorhersehbar, alles kann passieren. Das gilt am 9. Spieltag vor allem auch für das Topspiel in der AFC zwischen den Kansas City Chiefs und den Buffalo Bills. In den vergangenen Jahren ein Klassiker in den Playoffs.

Nicht dabei sind die Cleveland Browns, New York Jets, Philadelphia Eagles und Tampa Bay Buccaneers. Die Teams haben eine Bye-Week und können sich zur Halbzeit der Saison ausruhen. ran blickt voraus und präsentiert Prognosen für die Spiele der 9. NFL-Woche.

Chicago Bears @ Cincinnati Bengals Die Saison der Cincinnati Bengals steht unter keinem guten Stern – da kann selbst Altmeister Joe Flacco nichts mehr ausrichten. Nachdem Cincinnati in der vergangenen Woche den New York Jets ihren ersten Saisonsieg geschenkt hat, liefern sie nun auch den Bears nach deren Niederlage gegen die Ravens den erhofften Auftrieb. Das Spiel gegen Baltimore bleibt ein Ausrutscher der Bears. Caleb Williams zeigt derweil, warum er der Franchise-Quarterback der Bears ist und hat beste Chancen, der erste 4.000-Yards-Passer in der Geschichte der Franchise zu werden. Die Bengals sind chancenlos. ran-Tipp: Chicago Bears @ Cincinnati Bengals 31:14

Minnesota Vikings @ Detroit Lions Im ersten Spiel nachdem Carson Wentz von den Minnesota Vikings "geopfert" wurde, hat J.J. McCarthy bei seinem Comeback gegen die Detroit Lions ein schweres Los. Die Lions kommen nach ihrer Bye Week gut ins Spiel, sowohl das Passing Game um Jared Goff mit Amon-Ra St. Brown und Jameson Williams als auch das Laufspiel mit Jahmyr Gibbs funktionieren hervorragend. Die Minnesota Vikings sind chancenlos und besonders McCarthy kann mit mehr Interceptions als Touchdowns nicht überzeugen. ran-Tipp: Minnesota Vikings @ Detroit Lions 7:33

Herzlich willkommen im Quarterback-Ranking, Tyler Shough! Der Rookie kam im Spiel gegen die Tampa Bay Buccaneers für Spencer Rattler rein und soll künftig Starter sein. Vielleicht überrascht er die Liga - wahrscheinlich aber eher nicht. © Imagn Images Platz 31: Dillon Gabriel (Cleveland Browns)

Wie lange darf Dillon Gabriel noch starten? Gegen die New England Patriots legte er den nächsten sehr diskreten Auftritt hin, wieder gelangen nur 13 mickrige Punkte. Die Rufe nach Shedeur Sanders in lokalen Medien werden lauter. © Imagn Images Platz 30: Kirk Cousins (Atlanta Falcons)

Puh. Schwieriger Nachmittag für jeden, der es mit den Atlanta Falcons hält. Nicht nur verloren die Falcons deutlich zu Hause gegen die Miami Dolphins, Ersatz-Quarterback Kirk Cousins wurde nach mehreren Pässen ins Nirvana auchz noch vom Feld gebuht. Ob Michael Penix Jr. gegen die New England Patriots zurückkehrt, ist noch offen. © IPS Platz 29: Justin Fields (New York Jets)

Teambesitzer Woody Johnson hatte Quarterback Justin Fields harsch kritisiert - das nahm er sich offenbar zu Herzen. Beim Comeback-Sieg gegen die Cincinnati Bengals glänzte Fields weniger mit Statistiken, vielmer aber mit seiner Einstellung. © Imagn Images Platz 28: Geno Smith (Las Vegas Raiders)

Die Las Vegas Raiders hatten Bye Week, dementsprechend rückt Geno Smith aufgrund der diskreten Leistungen der Konkurrenten sogar ein Stück auf. Nicht, dass Smith bis dato Bäume ausgerissen hätte. Mit Platz 28 ist er sehr gut bedient. © Getty Images Platz 27: Cam Ward (Tennessee Titans)

Man möchte Cam Ward als Außenstehender am liebsten aus dieser schlechten Entschuldigung von Offense rausholen. Der Rookie macht noch immer dumme Fehler, ja, aber das muss man einem Rookie nun einmal zugestehen. Immerhin: Gegen die Colts verursachte er keinen Fumble, weil ihm der Ball beim Wurfversuch aus der Hand flutschte. © ZUMA Press Wire Platz 26: J.J. McCarthy (Minnesota Vikings)

Dass J.J. McCarthy ein guter NFL-Quarterback ist, diesen Beweis ist er der Welt noch schuldig. Ja, er hat lange gefehlt. Aber die Spiele, die er gespielt hat, waren mehr als bescheiden. Abgesehen von einem Comeback-Sieg gegen die Chicago Bears hat er bislang wenig bis nichts gezeigt. Platz 26 ist mehr Benefit of the doubt als alles andere. © Imagn Images Platz 25: Bryce Young (Carolina Panthers)

Beim 9:40 gegen die Buffalo Bills war Bryce Young verletzt - und die Offense sah desaströs aus. Mit ihm sind die Panthers ein gutes Stück stärker, auch wenn Young noch immer den großen Schritt schuldig bleibt, den man als First Overall Pick 2023 nun mal erwartet. © Imagn Images Platz 24: Tua Tagovailoa (Miami Dolphins)

Wo kam das denn auf einmal her? Nach der wohl schlechtesten Saisonleistung gegen die Browns lieferte Tua Tagovailoa die mit Abstand beste Saisonleistung gegen die Atlanta Falcons. Vier Touchdowns auf dem Board, damit rettet der Hawaiianer nicht nur seinen Job, sondern auch den seines Cheftrainers - vorerst. © Imagn Images Platz 23: Mac Jones (San Francisco 49ers)

Keine gute Partie von Mac Jones gegen die Houston Texans. Ja, die haben eine starke Defense, aber nur fünfeinhalb Minuten Ballbesitz in der ersten Halbzeit ist ein indiskutabler Wert. Jones wurde zwar oft im Stich gelassen und setzte wenigstens später ein Highlight Play auf Jauan Jennings, auf Platz 23 ist er jedoch bestens aufgehoben. © Imagn Images Platz 22: Kyler Murray (Arizona Cardinals)

Nach seiner Verletzungspause ist Kyler Murray wieder da. Aber bereits zuvor war er angeschlagen und lieferte teilweise gruselige Leistungen. Zumindest war unter Backup Jacoby Brissett kein merklicher Abfall zu erkennen. Nach der Bye Week steht Murray unter Druck. © ZUMA Press Wire Platz 21: Caleb Williams (Chicago Bears)

Immer, wenn man bei Caleb Williams denkt, dass der Schalter bei ihm umgelegt ist, dann folgen auf ein überragendes Spiel wieder zwei mittelgute bis schlechte. Gefühlt fallen Williams die einfachsten Dinge noch schwer. © ZUMA Press Wire Platz 20: Trevor Lawrence (Jacksonville Jaguars)

Bye Week für die Jaguars und Trevor Lawrence, weshalb er sich nicht auszeichnen konnte. Aber auch bei ihm gilt: Eigentlich sollte er besser performen. Freilich, seine Receiver lassen viele gute Zuspiele fallen, aber wenn jemand in 2021 gesagt hätte, dass Lawrence in 2025 nicht einmal ein Top-16-Quarterback sein würde, man hätte ihn wohl mindestens mal zu einem groben Pessimisten erklärt. © 2025 Getty Images Platz 19: Jaxson Dart (New York Giants)

Nach Malik Nabers verlieren die Giants und damit auch Rookie-QB Jaxson Dart mit Cam Skattebo den nächsten Playmaker in der Offense. Gegen die Philadelphia Eagles spielte Dart mit Herz, aber gegen den amtierenden Champion reichte es nicht. Ob der Rookie die Offense alleine schultern kann? © Imagn Images Platz 18: Joe Flacco (Cincinnati Bengals)

Dass die Bengals das Spiel gegen die Jets verloren, lag herzlich wenig an der Offense um Joe Flacco. Es war mal wieder die Defense, die versagte und den Jets den ersten Sieg schenkte. Deshalb bleibt Flacco - irgendwie komisch, das im Jahr 2025 zu schreiben - auf Rang 18 im Quarterback Ranking. © Imagn Images Platz 17: C.J. Stroud (Houston Texans)

How about C.J. Stroud? Der Quarterback der Houston Texans hat nach der schwachen Leistung gegen die Seattle Seahawks den Schalter gegen die San Francisco 49ers aber sowas von umgelegt. Er sezierte die Einheit von Robert Saleh nach allen Regeln der Kunst. Das war der Stroud, den wir aus 2023 kennen. © Imagn Images Platz 16: Jayden Daniels (Washington Commanders)

Gegen die Kansas City Chiefs musste Jayden Daniels erneut aussetzen, soll aber in Woche neun wieder auf dem Gridiron stehen. Aber wie fit ist er? Und vor allem: Kann er wieder an seine Rookie-Saison anknüpfen? Bisher ist das noch nicht passiert. © UPI Photo Platz 15: Aaron Rodgers (Pittsburgh Steelers)

Aaron Rodgers spielt beileibe nicht schlecht, aber auch nicht herausragend gut. Auch deshalb stehen die Pittsburgh Steelers nur bei 4-3 - die schlechte Defense sorgt nun schon zum zweiten Mal in Serie dafür, das eine gute Leistung des Oldies nicht ausreicht, um einen Sieg einzufahren. © ZUMA Press Wire Platz 14: Sam Darnold (Seattle Seahawks)

In der Bye Week hat Sam Darnold einige Plätze verloren - auch weil der letzte schwache Eindruck vom Spiel gegen die Texans noch immer nachwirkt. © ZUMA Press Wire Platz 13: Baker Mayfield (Tampa Bay Buccaneers)

Ein Mal ist kein Mal, aber zwei Mal ist ein Mal zu viel. Nach der zweiten schwachen Leistung in Folge gegen ein schwaches Saints-Team müssen wir Baker Mayfield abstrafen - nachdem er zuvor im MVP-Rennen mittendrin war, muss er die anderen Kandidaten jetzt mit dem Fernglas beobachten. © ZUMA Press Wire Platz 12: Lamar Jackson (Baltimore Ravens)

Kollektives Aufatmen bei den Fans der Baltimore Ravens: Lamar Jackson soll gegen die Miami Dolphins endlich zurückkehren und das Feld von hinten aufrollen. Dass er auf Rang zwölf einsteigt, ist seiner Reputation als zweimaliger MVP zu verdanken. © ZUMA Press Wire Platz 11: Dak Prescott (Dallas Cowboys)

Dass die Defense der Cowboys in fast allen Metriken auf Platz 30 oder schlechter ist, ist eine Sache - bisher konnte das Dak Prescott durch starke Leistungen zumindest oft ausgleichen. Die Defense der Denver Broncos war jedoch zu hart. Prescott machte sein schlechtestes Saisonspiel mit einem Passer Rating nahe der 50. © Getty Images Platz 10: Bo Nix (Denver Broncos)

Dagegen machte Bo Nix sein bestes Saisonspiel. Der Sophomore Quarterback überzeugt gegen die Cowboys mit Präzision und Konstanz, um so der hochgelobten Offense der Cowboys gar nicht die Chance zu geben, wieder ins Spiel zu kommen. 44 Punkte, das ist auch gegen die schwächste Defense der Liga ein Statement. © ZUMA Press Wire Platz 9: Daniel Jones (Indianapolis Colts)

Die Colts sind das beste Team der Liga - nicht zwingend durch Daniel Jones, aber er steht auch nicht im Weg und macht die Plays, die gemacht werden müssen. Sein Job ist definitiv mehr als "Jonathan Taylor den Ball geben", aber für mehr als Platz neun reicht es nicht. © ZUMA Press Wire Platz 8: Jared Goff (Detroit Lions)

Jared Goff und die Detroit Lions konnten in Woche acht Kräfte sammeln und sind für die zweite Saisonhälfte bestens aufgestellt. Nur Drake Maye bringt mehr Pässe ligaweit an als Goff, nicht nur deshalb liegt er solide in den Top 10. © ZUMA Press Wire Platz 7: Jordan Love (Green Bay Packers)

Nach dem wohl schwächsten Saisonspiel liefert Jordan Love das wohl beste Spiel - seiner gesamten Karriere. Im Wiedersehen mit Aaron Rodgers verteilte er die Bälle gegen eine überforderte Steelers-Defense nach Belieben. Das Können hat er - einzig die Konstanz fehlt noch an manchen Ecken. © Getty Images Platz 6: Josh Allen (Buffalo Bills)

Zwar gewannen die Bills mit 40:9 fulminant gegen die Panthers, der Star des Tages war jedoch James Cook als Ballträger. Josh Allen war zur Abwechslung mal nur Statist, aber dass ihr Quarterback auch mal nicht Superman spielen muss, um Spiele zu gewinnen, dürften die Bills-Fans auch gerne sehen. © Imagn Images Platz 5: Jalen Hurts (Philadelphia Eagles)

Auf das perfekte Passer Rating gegen die Minnesota Vikings setzte Jalen Hurts eine Top-Performance gegen eine durchaus kompetente Defense der New York Giants. 201 Total Yards, vier Touchdowns. Sollte er je weg gewesen sein, ist Hurts wieder da. © 2025 Getty Images Platz 4: Justin Herbert (Los Angeles Chargers)

Das ist der Justin Herbert, den wir kennen. Gegen eine hochgelobte Defense der Minnesota Vikings brachte er 227 Yards und drei Touchdowns durch die Luft an, zudem kein großer Fehler. Was die Rückkehr eine Left Tackles wie Joe Alt so alles bewirken kann... © ZUMA Press Wire Platz 3: Matthew Stafford (Los Angeles Rams)

Es tut uns ja fast schon leid, dass wir Matthew Stafford nach der Bye Week von der Spitzenposition zurück auf Rang drei schieben müssen, aber wenn die anderen beiden vor ihm so liefern, dann können wir nicht anders... © Imago Platz 2: Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs)

Hätte das Spiel gegen die Washington Commanders erst im 2. Viertel angefangen, dann wäre Mahomes Erster in diesem Ranking. Der dreimalige Super-Bowl-Champion startete jedoch mit zwei Interceptions ins Spiel, das bleibt nicht unerwähnt. Genauso jedoch wie dass er danach quasi perfekt war und die Commanders Defense in ihre Einzelteile zerlegte. © 2025 Getty Images Platz 1: Drake Maye (New England Patriots)

Ja, wir haben es getan: Drake Maye ist Spitzenreiter im Quarterback Ranking. Nachdem auch sein erstes Viertel gegen die Cleveland Browns nicht gut war, riss er sich zusammen und zeigte gegen die nach Yards zuvor beste Defense der Liga eine 1A-Performance. Und das mit schlechter Offensive Line und höchstens durchschnittlichen Receivern. Maye ist aktuell der heißeste Quarterback dieser Liga.

Denver Broncos @ Houston Texans Ähnlich wie bei den Packers wird auch über Bo Nix und die Broncos zu wenig gesprochen. Mit fünf Siegen in Folge, einem immer stärker aufspielendem Nix und einer der besten Defenses der Liga, bereits 36 Sacks in acht Spielen, läuft es in Denver rund. Die Houston Texans stecken dagegen in der Mittelmäßigkeit fest: C.J. Stroud spielt solide, das Laufspiel ist kaum vorhanden, nur die Defense trägt Houston. Es wird kein High-Scoring-Spiel, doch am Ende feiern die Broncos einen souveränen Sieg. ran-Tipp: Denver Broncos @ Houston Texans 18:10

Atlanta Falcons @ New England Patriots Die Falcons bleiben die Wundertüte der NFL: In Woche 3 eine peinliche 0:30-Klatsche gegen die bis dahin sieglosen Panthers, dann ein überraschender Sieg in Woche 5 gegen die Bills und zuletzt wieder eine klare Niederlage gegen die eigentlich so schwachen Dolphins. Gegen die Patriots gibt es diesmal jedoch keine Überraschung: Drake Maye spielt weiterhin auf MVP-Niveau und die Defense von New England, die in dieser Saison bislang keinem Running Back mehr als 50 Yards erlaubte, kann Bijan Robinson zumindest eindämmen. Ein klarer Sieg für die Pats. ran-Tipp: Atlanta Falcons @ New England Patriots 16:35

San Francisco 49ers @ New York Giants New York Giants-Fan zu sein, muss wirklich schmerzhaft sein: Nach einem katastrophalen Saisonstart schien das Heilsbringer-Trio um Quarterback Jaxson Dart, Running Back Cam Skattebo und Wide Receiver Malik Nabers Hoffnung zu bringen. Doch dann verletzt sich Nabers schwer am Knie und kurz darauf erwischt es auch Skattebo nach einem unfairen Tackle am Knöchel. Beide werden in diesem Jahr kein Spiel mehr bestreiten. Die San Francisco 49ers sind, trotz eigener Verletzungssorgen, für New York eine Nummer zu groß. Vor allem dank Running Back Christian McCaffrey, der nicht nur bester Rusher, sondern auch bester Receiver des Teams ist. Dart und Co. haben keine Chance, San Francisco wahrt seine Playoff-Hoffnungen. ran-Tipp: San Francisco 49ers @ New York Giants 30:15

Indianapolis Colts @ Pittsburgh Steelers Der Lauf der Indianapolis Colts scheint einfach kein Ende zu nehmen. Nachdem in den vergangenen Wochen vor allem Daniel Jones im Mittelpunkt stand, spielt Running Back Jonathan Taylor eine Saison, die ihn definitiv in die MVP-Diskussion bringen sollte. Auch gegen die schwache, aber teuer bezahlte Defense der Steelers überzeugt er mit über 100 Rushing Yards und zwei Touchdowns. Die Steelers um Aaron Rodgers müssen sich nun ernsthaft Gedanken machen, wie sie ihre Playoff-Chancen retten können. ran-Tipp: Indianapolis Colts @ Pittsburgh Steelers 24:13

NFL: Cam Skattebo wieder in Team-Meetings - Dart: "Er bringt uns Energie"

Los Angeles Chargers @ Tennessee Titans Mit nur 13,8 Punkten und 248,8 Yards pro Spiel stellen die Tennessee Titans derzeit die schwächste Offensive der Liga. Nummer-1-Pick Cam Ward hat bisher mehr Interceptions als Touchdowns geworfen und auch die Entlassung des Head Coaches konnte den Negativtrend nicht stoppen. Für die Los Angeles Chargers ist ein Sieg in der starken AFC West mit den Chiefs und Broncos Pflicht. Die Titans bleiben erneut chancenlos. ran-Tipp: Los Angeles Chargers @ Tennessee Titans 32:10

New Orleans Saints @ Los Angeles Rams Neuer Quarterback, neues Glück für die Saints? Spencer Rattler konnte die Verantwortlichen in New Orleans in den ersten acht Spielen nicht überzeugen. Jetzt bekommt der 26-jährige Rookie Tyler Shough die Chance, sich zu beweisen. Doch mit den Los Angeles Rams wartet gleich zum Auftakt ein übermächtiger Gegner: Matt Stafford und der wieder genesene Puka Nacua lassen den Saints keine Chance - sie entgehen nur knapp einer Shutout-Niederlage. ran-Tipp: New Orleans Saints @ Los Angeles Rams 3:21

NFL - New Orleans Saints: Rookie-Quarterback jetzt Starter!

Jacksonville Jaguars @ Las Vegas Raiders Die Las Vegas Raiders spielen bislang eine katastrophale Saison. Quarterback Geno Smith präsentiert sich mit sieben Touchdowns und zehn Interceptions in schwacher Form. Auch die Defense tut sich schwer – obwohl mit Maxx Crosby einer der besten D-Liner der Liga im Team steht. Gegen die Jacksonville Jaguars reicht es erneut nicht: Trevor Lawrence findet nach der London-Klatsche gegen die Rams wieder deutlich besser zu seinem Spiel. ran-Tipp: Jacksonville Jaguars @ Las Vegas Raiders 21:12

Kansas City Chiefs @ Buffalo Bills Das Matchup der Woche! Die Chiefs sind zu Gast im Highmark Stadium in Buffalo – ein möglicher Vorgeschmack auf das AFC Championship Game in dieser Saison. Auf der einen Seite Patrick Mahomes, der seine Chiefs zurück in die Erfolgsspur geführt hat. Auf der anderen Josh Allen und die Bills, die vor ihrer Bye Week schwächelten, zuletzt aber mit einem 40:9-Statementsieg gegen die Panthers ein Ausrufezeichen setzten. Es entwickelt sich ein Offensivspektakel, das erst im letzten Viertel entschieden wird. Dann zeigt Mahomes, warum man ihn niemals abschreiben darf. ran-Tipp: Kansas City Chiefs @ Buffalo Bills 35:32

Seattle Seahawks @ Washington Commanders Jayden Daniels wurde bei den Washington Commanders in den vergangenen Wochen schmerzlich vermisst. Derzeit sieht es nicht so aus, als könnte Washington den tiefen Playoff-Run des vergangenen Jahres wiederholen. Ganz anders die Seattle Seahawks: Mit der Verpflichtung von Sam Darnold haben sie offenbar die richtige Entscheidung getroffen. Der Quarterback hat von Beginn an eine starke Verbindung zu Star-Receiver Jaxon Smith-Njigba aufgebaut und genau diese wird auch in diesem Spiel entscheidend sein. Zwar kehrt Daniels nach seiner Verletzung zurück, doch Seattle präsentiert sich als zu ausgeglichenes Team. Die Seahawks holen ihren sechsten Saisonsieg und machen einen weiteren Schritt in Richtung Playoffs. ran-Tipp: Seattle Seahawks @ Washington Commanders 19:16

Bei der 14:38-Niederlage gegen die Indianapolis Colts war für die Mannschaft von Quarterback Cam Ward nichts zu holen. Dieses Team wirkt weiterhin führungslos und diese Bürde kann ein Rookie alleine nicht tragen. © 2025 Getty Images Platz 31: New Orleans Saints (Vorwoche: 27)

Keine Chance. Die Saints gingen im Divisionsduell gegen angeschlagene Tampa Bay Buccaneers komplett unter. 3:23 lautete der Endstand. QB Spencer Rattler wurde gebenched und bleibt es auch. Rookie Tyler Shough soll übernehmen, auch wenn er alles andere als stabil wirkte. Man sagt: Totgesagte leben länger, doch scheinbar waren die Saints nie am Leben. © Inpho Photography Platz 30: New York Jets (Vorwoche: 32)

Der erste Sieg unter Head Coach Aaron Glenn. Und das dank einer Monster-Performance von Justin Fields. Der QB war von der jüngeren Kritik sichtlich berührt und fand einen Weg, diese Energie ins Spiel zu tragen. Der 39:38-Showdown gegen die Cincinnati Bengals ging an die "Gang Green". © 2025 Getty Images Platz 29: Las Vegas Raiders (Vorwoche: 31)

Sie hatten Bye Week und daher mal nicht verloren. Durch die bodenlose Performance der Saints und Titans klettern sie. Doch es müssen langsam Siege her. © IMAGO/IPS Platz 28: Cleveland Browns (Vorwoche: 26)

Myles Garrett haut den gegnerische Quarterback fünf Mal zu Boden und dennoch gehen die Browns gegen die New England Patriots deutlich baden. Die Offense um Dillon Gabriel verteilte zu viele Geschenke. Ein Rookie macht eben auch Mal Rookie-Fehler. © ZUMA Wire Platz 27: Miami Dolphins (Vorwoche: 30)

Sie leben! Head Coach Mike McDaniel ließ seinen Worten Taten folgen und änderte massiv den Gameplan gegen die Atlanta Falcons. 34:10 wurden schwache Falcons geschlagen. Dabei sah Tua Tagovailoa endlich wieder gut aus, so wie auch die Laufverteidigung. Vielleicht nur ein kleines Feuerchen in einer dunklen Saison. Doch das muss gehuldigt werden. © Imagn Images Platz 26: New York Giants (Vorwoche: 25)

Running Back und Shootingstar Cam Skattebo verletzt sich im Hassduell mit den Philadelphia Eagles schwer und fällt wie Wide Receiver Malik Nabers für die Saison aus. QB Jaxson Dart muss das Ding jetzt alleine schaukeln. Neben der Niederlage gegen einen Divisionsrivalen ein herber Schlag. © Imagn Images Platz 25: Cincinnati Bengals (Vorwoche: 22)

Wow. Es gibt tatsächlich eine Defense in der NFL, die es schafft, 39 Punkte gegen die New York Jets zu kassieren. Da hilft auch keine Flacco-Magie mehr. Wer seine Defense vor der Saison bewusst so plant und in Verhandlungen behandelt, darf sich nicht wundern. © Imagn Images Platz 24: Baltimore Ravens (Vorher: 28)

Tyler Huntley macht auf Lamar Jackson-Prime und sicherte den Sieg gegen die favorisierten Chicago Bears! Langsam soll auch Jackson wieder zurückkehren. Die Defense sah endlich wieder besser aus - auch dank Roquan Smith. Geht vielleicht doch noch was in der AFC North? © USA TODAY Network Platz 23: Arizona Cardinals (Vorwoche: 23)

Jacoby Brissett nimmt wohl wieder auf der Bank Platz, da Kyler Murray wieder fit ist. Die Cardinals haben in dieser Saison viele enge Spiele verloren und haben daher erst zwei Siege. Sie kommen jetzt aus einer Bye Week und wollen in der zweiten Saisonhälfte voll attackieren. © 2024 Getty Images Platz 22: Carolina Panthers (Vorwoche: 19)

9:40. Ohne Bryce Young und mit Andy Dalton gingen die Panthers bei den Buffalo Bills komplett unter. Auch die Defense ließ alles aus den Vorwochen vermissen. Klarer Dämpfer. © ZUMA Wire Platz 21: Minnesota Vikings (Vorher: Platz 21)

Die O-Line ließ Carson Wentz bei der 10:37-Niederlage gegen die Los Angeles Chargers im Stich. Dieser verletzte sich schwerer und ist für die Saison raus. Dafür soll - mal wieder - J.J. McCarthy nach seiner Verletzung zurückkommen. Doch auch er wird es hinter der O-Line schwer haben. Es ist seine vielleicht letzte Chance, sein Talent zu beweisen. © Imagn Images Platz 20: Atlanta Falcons (Vorwoche: 15)

Das Achterbahn-Team der NFL! 0:30 gegen die Carolina Panthers, 24:14 gegen die Buffalo Bills, 10:20 gegen die San Francisco 49ers und jetzt 10:34 gegen die Miami Dolphins. Kirk Cousins spielte als Ersatz von Michael Penix Jr. lustlos und fatal. Aber auch das Laufspiel um Bijan Robinson war nicht existent. Die Falcons sind schwer zu greifen. © Imagn Images Platz 19: Washington Commanders (Vorwoche: 17)

Ohne Jayden Daniels gab es für die Commanders gegen die Kansas City Chiefs (7:28) nichts zu holen. Davon unabhängig steht das Team von HC Dan Quinn "nur" 3-5. Die Erwartungen waren nach der letzten Saison höher. © 2025 Getty Images Platz 18: Dallas Cowboys (Vorwoche: 13)

Nach Wochen des Lobes und der Liebe für die Offense rund um QB Dak Prescott, gab es gegen die Denver Broncos einen heftigen Reality Check. Die Defense war wie so oft aufgeschmissen, die Secondary nicht der Rede wert. Auch offensiv wurde man schnell entzaubert. Die 24:44-Pleite war eine echte Klatsche und katapultiert die Cowboys zurück ins Mittelmaß. © Icon Sportswire Platz 17: Jacksonville Jaguars (Vorwoche: 24)

Eine Bye Week und schon springt man um sieben Plätze. Die Jaguars bleiben das schwächste Team mit mindestens vier Siegen, doch haben noch viel Potenzial in sich. Das Passing Game muss endlich klicken, dann ist mehr möglich. © ZUMA Press Wire Platz 16: Chicago Bears (Vorwoche: 16)

Der positive Trend wurde nach einer überraschend deutlichen Pleite gegen die Baltimore Ravens im Keim erstickt. QB Caleb Williams zeigte eines seiner schwächsten Spiele. Wir legen das mal als gebrauchten Tag zu den Akten, da die Bärchen vorher sehr gefestigt wirkten. © ZUMA Press Wire Platz 15: Houston Texans (Vorwoche: 20)

26:15! Die Offense lebt! QB C.J. Stroud konnte gegen angeschlagene Niners endlich mal wieder zeigen, was in ihm steckt, wenn er von seiner O-Line etwas Zeit bekommt. Das Laufspiel funktionierte als Nebeneffekt auch plötzlich. Die Defense war auf Zack. Warum nicht immer so? © IMAGO/Imagn Images Platz 14: Pittsburgh Steelers (Vorwoche: 14)

Gegen die Packers kann man mal verlieren. Auch wenn es A-Rod nicht schmecken wird. Rodgers unterlag seiner alten Heimat und musste sich auch wegen einer wackelnden Defense geschlagen geben. Wenn die namhafte Verteidigung um Stars wie T.J. Watt nicht langsam aufhört, über 30 Punkte in jedem zweiten Spiel zu kassieren, wird es schwer mit dem Divisionssieg. © Imagn Images Platz 13: San Francisco 49ers (Vorwoche: 7)

Irgendwann musste es passieren. Das Team plagt - schon traditionell - Verletzungssorgen. Fred Warner, Brock Purdy - irgendwann ist es zu viel. Das bekamen sie gegen die Texans zu spüren. Sie brauchen ihre Stars wieder. Oder müssen auf dem Markt aktiv werden. © USA TODAY Network Platz 12: Los Angeles Chargers (Vorher: 18)

O-Liner Joe Alt kehrte von einer Verletzung zurück und prompt lief die Offensive der Chargers wieder. Gegen die hochgelobte Flores-Defense der Vikings brillierten QB Justin Herbert und seine Mitspieler. Wenn das Team gesund bleibt, gehört es in die Top 10. © Imagn Images Platz 11: Seattle Seahawks (Vorwoche: 10)

Fühlt sich falsch an, die Hawks aus den Top 10 zu nehmen. Aber sie hatten eine Bye Week und die anderen Top-Teams waren siegreich. Sie dürften ausgeruhter und stärker in Woche 9 starten. © USA TODAY Network Platz 10: Los Angeles Rams (Vorher: 9)

Nach der London-Show von QB Matthew Stafford hatten die Rams auch eine Bye Week. Sie hatte diese aufgrund von einigen Blessuren auch nötig. Das Team ist weiterhin sehr ausbalanciert und für jeden Gegner gefährlich. © ZUMA Press Wire Platz 9: Buffalo Bills (Vorher: 11)

Da war Wut im Bauch. Nach schwachen Wochen melden sich die Buffalo Bills eindrucksvoll zurück. 40:9 wurden die Panthers durch ein phänomenales Laufspiel pulverisiert. © 2025 Getty Images Platz 8: Philadelphia Eagles (Vorher: 8)

Das Breakout Game von Saquon Barkley in dieser Saison. Und das gegen die alte Liebe, die Giants. A.J. Brown fehlte verletzungsgedingt, doch das war in diesem Spiel zu kompensieren. Die Eagles müssen weiter ihren Lauf pflegen, der Rest kommt von alleine. © Getty Platz 7: Denver Broncos (Vorwoche: 12)

Heidewitzka! Was hat die Offense um QB Bo Nix mit den Cowboys angestellt? Dazu ein gefährlicher Pass Rush. Einziger Wermutstropfen: die Verletzung von Patrick Surtain II. Dennoch haben die Broncos die letzten fünf Spiele gewonnen und entwickeln sich zu einem Top-Team. © Imagn Images Platz 6: Tampa Bay Buccaneers (Vorher: 4)

Trotz eines ungefährdeten Sieges verlieren die Bucs zwei Plätze im Power Ranking. Einmal, weil es "nur" gegen die Saints war (bei allem Respekt) und andererseits, weil die Verletzungssorgen immer eklatanter werden und QB Baker Mayfield die zweite Woche in Folge seltsame Pässe in petto hatte. © Imagn Images Platz 5: New England Patriots (Vorwoche: 5)

Der Hype Train um Drake Maye rollt weiter. Gefüttert von einem leichten Spielplan. Mit Keion White (San Francisco 49ers) und Kyle Dugger (Pittsburgh Steelers) geben die Patriots zwei Spieler aus ihrer Defense überraschend ab. Für zukünftige Picks. Doch es läuft gerade zu gut, um das weiter zu hinterfragen. © Getty Platz 4: Detroit Lions (Vorwoche: 3)

Die Secondary ist angeschlagen. Die Bye Week war wichtig. Der letzte Sieg über die Bucs war überzeugend. Mal sehen, wie sie aus ihrer Pause kommen. © AFP/GETTY IMAGES/SID/JAMIE SQUIRE Platz 3: Kansas City Chiefs (Vorher: 2)

Das Imperium schlägt zurück! Auch die Washington Commanders können die Kansas City Chiefs nicht aufhalten. Während sich die Liga wieder fürchtet, müssen wir ihnen aber einen Platz klauen. Grund ist die Überperformance einer anderen Mannschaft. © Getty Images Platz 2: Green Bay Packers (Vorher: 6)

Die Packers! Sie haben erst einmal verloren und das gelang bisweilen nur zwei Teams. Gegen die Pittsburgh Steelers spielte QB Jordan Love gegen seinen einstigen Mentor nahezu perfekt. Auch die Defense findet immer mehr zueinander. An einem guten Tag schwer zu schlagen. © ZUMA Press Wire Platz 1: Indianapolis Colts (Vorwoche: 1)

Es gibt keinen Grund, das zu ändern. Sie punkten und punkten und punkten. QB Daniel Jones spielt sicher, RB Jonathan Taylor auf MVP-Kurs, die O-Line stabil, die Defense hellwach. Die Colts sind absolut for real. Und momentan erstmals seit Ewigkeiten die beste Mannschaft der Liga.