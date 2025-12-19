- Anzeige -
NFL - Regelchaos in Seattle: Seahawks punkten mit ungewöhnlicher Two-Point-Conversion

  • Aktualisiert: 22.12.2025
  • 10:26 Uhr
  • ran

Die Seattle Seahawks haben in einem spektakulären Spiel gegen die Los Angeles Rams eine verrückte Two-Point-Conversion geschafft. Aber warum zählte das Play, obwohl schon abgepfiffen war?

In einem von Highlights und Aufregern geprägten NFL-Spiel gelang den Seattle Seahawks ein wichtiger 38:37-Erfolg nach Overtime über die Los Angeles Rams.

Das größte Highlight war jedoch eine versuchte Two-Point-Conversion der Seahawks im 3. Viertel. Quarterback Sam Darnold warf den Ball auf seine linke Seite und suchte Running Back Zach Charbonnet. Der Pass wurde jedoch vom Kopf eines Rams-Spielers abgefälscht und klatschte zu Boden.

Ein Schiedsrichter pfiff ab, beinahe hoffnungslos hob Charbonnet den Ball in der Endzone auf. Doch das war eine mehr als weise Entscheidung.

NFL: Darum zählte die Two-Point-Conversion der Seahawks

Erst hatten die Schiedsrichter den Pass als Vorwärtspass interpretiert, damit wäre das Play zu Ende, in dem Moment, wo der Ball den Boden berührt.

Nach Videostudium entschied die Schiedsrichtercrew jedoch auf einen Rückwärtspass - damit gleichbedeutend mit einem Fumble und das Play sollte eigentlich weiterlaufen.

VIDEO: 225 Yards! Puka Nacua mit grandiosem Auftritt

Da die Referees jedoch frühzeitig abgepfiffen haben, wird geprüft, ob eine "Clear Recovery" eines Teams vorlag, also ein ganz klarer Ballbesitz - durch Charbonnet, der den Ball beinahe schüchtern aufsammelte, war genau das gegeben.

Glück für die Seahawks: Wäre der Ball nicht in die Endzone gesprungen, hätte es keine zwei Punkte geben dürfen, da der Ball in einem solchen Fall nicht mehr bewegt werden kann.

Der Spielzug endete damit in der Endzone - und war ein wichtiger Baustein auf dem Weg zum fulminanten Comeback der Seahawks.

Auch interessant: Kommentar: Dieser Seahawks-Mut verdient den Super Bowl

