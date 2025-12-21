- Anzeige -
NFL – Los Angeles Rams: Coach muss nach bitterer Pleite gegen Seattle Seahawks gehen!

  • Aktualisiert: 22.12.2025
  • 10:58 Uhr
  • Andreas Reiners

Die Los Angeles Rams sind bereits für die Playoffs qualifiziert. Zufrieden ist man trotzdem nicht – weshalb jetzt personelle Konsequenzen gezogen wurden.

Wenn sich die NFL-Playoffs nähern, rumort es bei den Teams. Dann verlieren die Verantwortlichen auch schon mal die Nerven.

Selbst dann, wenn es vermeintlich gut läuft.

Denn die Los Angeles Rams haben ihren Special-Teams-Coordinator Chase Blackburn entlassen, wie die "Associated Press" berichtet. Die Nachfolge Blackburns soll Assistenztrainer Ben Kotwica übernehmen. Es ist der erste Trainerwechsel in der neunjährigen Amtszeit von Head Coach Sean McVay, der während der laufenden Saison vorgenommen wird.

Die Rams stehen bei 11-4, sind bereits für die Postseason qualifiziert. Doch die Special Teams haben bei den Rams für Kopfzerbrechen gesorgt, und das bereits während der gesamten Saison. Zuletzt wieder beim 37:38 nach Overtime gegen die Seattle Seahawks.

Los Angeles lag im Schlussviertel komfortabel mit 30:14 vorne, brachte sich dann aber selbst in Schwierigkeiten: Ein missratener Punt von Ethan Evans ebnete Rashid Shaheed mit einem 58-Yard-Return den Weg in die Endzone.

Kurz vor dem Ende ließ Kicker Harrison Mevis zudem die mögliche Führung liegen, als er 2:07 Minuten vor Ende ein 48-Yard-Field-Goal verfehlte.

Erst im November hatten die Rams Konsequenzen gezogen, denn Mevis ist der Ersatz von Joshua Karty, der sich in der Saison einige Fehlschüsse erlaubt hatte. Unter dem Strich waren die Special Teams an drei der vier Saison-Niederlagen beteiligt.

Ob der Wechsel auf der Trainerposition jetzt die nötige Konstanz bringt, muss sich noch zeigen. In den letzten beiden Spielen der Regular Season müssen die Rams zu den Atlanta Falcons und gegen die Arizona Cardinals ran.

