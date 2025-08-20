Anzeige
nfl

NFL: Rob Gronkowski bestätigt Unterschrift bei den New England Patriots

  • Aktualisiert: 10.11.2025
  • 11:26 Uhr
  • Leon Kerninger

Lange gab es Gerüchte zu diesem Thema, nun herrscht Klarheit. Rob Gronkowski wird sich den New England Patriots auf Basis eines Ein-Tages-Vertrages anschließen und seine Karriere als Patriot beenden.

Von Tobias Wiltschek und Leon Kerniger

Vor dem Aufeinandertreffen seiner beiden Ex-Teams, den Tampa Bay Buccaneers und den New England Patriots, verkündete die Tight-End-Legende Rob Gronkowski die frohe Botschaft. Er wird noch in dieser Woche einen Ein-Tages-Vertrag bei den Patriots unterschreiben und danach seine Karriere beenden.

Gronkowski spielte während seiner großartigen NFL-Karriere zwischen 2010 und 2018 bei den New England Patriots, wurde dort an der Seite von Quarterback-Legende Tom Brady dreimal Super-Bowl-Champion.

Anzeige
Anzeige
Colts-Quarterback Daniel Jones

Ausgewählte NFL-Spiele im Relive auf Joyn!

Ausgewählte Spiele der NFL Preseason können über Joyn auf dem NFL Network verfolgt werden.

Anzeige
Anzeige

NFL: Tight-End-Legende kehrt an alte Wirkungsstätte zurück

In der TV-Sendung "FOX NFL Sunday" wurde neben Tom Brady auch Gronkowski gefragt, welchen seiner beiden Ex-Teams er die Daumen drücken wird und da verkündete er sein "Mini-Comeback": "Ich werde diese Woche einen Ein-Tages-Vertrag bei den Patriots unterschreiben, um als Patriot in den Ruhestand zu gehen und ein Patriot auf Lebenszeit zu bleiben … also bin ich für die Patriots."

Der 36-Jährige wurde 2010 in der zweiten Runde des Drafts von New England ausgewählt und spielte von 2010 bis 2018 für die Patriots. In dieser Zeit gewann der Tight End drei Super Bowls. Nach einem Jahr im Ruhestand setzte er seine Karriere von 2020 bis 2021 bei den Bucs fort, wo er wieder mit Brady zusammenspielte und den Super Bowl LV gewann.

Auch Brady konnte sich eine Bemerkung gegenüber den Bucs nicht verkneifen: "Ich sage nicht, für wen ich bin. Ich bin nicht wirklich für das eine oder andere Team, aber ein Team hat mir eine Statue gebaut, also liegt der Ball bei dir, Tampa. Nur so nebenbei!“

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

NFL: Ex-Cheerleaderin Hurley hatte den Plan für Gronks Comeback

Die Idee dazu stammt nicht von ihm selbst, sondern von Susan Hurley. Die ehemalige Cheerleaderin war so etwas wie die gute Seele der Patriots. Sie organisierte viele Wohltätigkeitsveranstaltungen. Vergangene Woche ist sie nach einem langen Kampf mit dem Krebs verstorben.

"Susan Hurley ist der Grund, warum wir das in Angriff nehmen", sagte Gronkowski tief bewegt über den Vorstoß von Hurley, dass er seine Karriere als Patriot beenden wird. "Sie will es noch erleben, es ist ein großer Traum von ihr."

Gronkowski engagiert sich weiter für die Menschen in New England. Er und seine "Gronk Nation Youth Foundation" sorgten im Sommer mit einem Scheck in Höhe von 1,8 Millionen Dollar dafür, dass der in die Jahre gekommene Charlesbank Spielplatz in Boston renoviert und neu eröffnet werden kann. Damit machte er vor allem Hurley froh. "Diese großzügige Spende zeigt, wie sehr er sich mit New England verbunden fühlt, und dass sein Herz in Foxborough bleiben wird", sagte Hurley damals.

Nachdem er 2019 sein Karriereende bekanntgegeben hatte, kehrte Gronkowski 2020 zurück in die NFL und gewann zusammen mit Brady bei den Tampa Bay Buccaneers noch einmal den Super Bowl. Ein Jahr später beendete er seine Laufbahn zum zweiten Mal.

Nun wagt er noch einmal ein Comeback, auch wenn nur für einen einzigen Tag.

Mehr News und Videos
NFL, American Football Herren, USA Detroit Lions at Washington Commanders Nov 9, 2025; Landover, Maryland, USA; Detroit Lions wide receiver Amon-Ra St. Brown (14) celebrates a touchdown during the ...
News

Gegenspieler schlägt St. Brown - wegen Trump?

  • 10.11.2025
  • 13:12 Uhr
Atlanta Falcons v Indianapolis Colts - NFL 2025
News

NFL: Taylor als MVP? Die besten Running-Back-Saisons im Check

  • 10.11.2025
  • 12:05 Uhr
Detroit Lions v Washington Commanders
News

NFL: St. Brown und Lions souverän - Fiasko für die Bills

  • 10.11.2025
  • 12:00 Uhr
Mal wieder Probleme für Antonio Brown
News

Versuchter Mord? Anwalt verteidigt Antonio Brown

  • 10.11.2025
  • 11:45 Uhr

NFL: Amon-Ra St. Brown attackiert - wegen Trump-Jubel?

  • Video
  • 01:34 Min
  • Ab 0
Sonst die Heimat von Hertha BSC: Das Olympiastadion
News

NFL in Berlin: Diese Upgrades am Stadion bleiben

  • 10.11.2025
  • 10:41 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Combine Mar 3, 2024; Indianapolis, IN, USA; Missouri place kicker Harrison Mevis (PK03) during the 2024 NFL Combine at Lucas Oil Stadium. Indianapolis Lucas Oil S...
News

Rams setzen auf "Thiccer Kicker" Mevis

  • 10.11.2025
  • 10:33 Uhr
October 26, 2025, Philadelphia, Pennsylvania, USA; Former NFL, American Football Herren, USA quarterback and current Fox Sports commentator Tom Brady walks on the field before a game between the Ph...
News

Tom Brady bekräftigt Abneigung gegen ein NFL-Team

  • 10.11.2025
  • 10:15 Uhr
Marshawn Kneeland
News

NFL: Cowboys-Star verstirbt mit 24 - Prescott geschockt

  • 10.11.2025
  • 10:15 Uhr
Jonathan Taylor (m.) war in Berlin der Mann des Tages
News

Bis zu 1,21 Millionen sehen Berlin Game der NFL

  • 10.11.2025
  • 09:49 Uhr