NFL: Rob Gronkowski kehrt zu den New England Patriots zurück - aber nur für einen Tag
- Veröffentlicht: 20.08.2025
- 23:42 Uhr
Rob Gronkowski könnte noch einmal zu den New England Patriots zurückkehren und damit einem speziellen Menschen eine große Freude bereiten.
Rob Gronkowski spielte während seiner großartigen NFL-Karriere zwischen 2010 und 2018 bei den New England Patriots, wurde dort an der Seite von Quarterback-Legende Tom Brady dreimal Super-Bowl-Champion.
Diese Zeit und die Erfolge bedeuten dem ehemaligen Tight End offensichtlich so viel, dass er als Patriot auch seine Karriere offiziell beenden will. Dafür müsste er bei der Franchise allerdings noch einen Ein-Tages-Vertrag unterschreiben.
"Ich mag das sehr", sagte der mittlerweile 36-Jährige am Rande der Einweihung seines "Gronk Playgrounds" zu Journalisten in Boston, als er auf diese Möglichkeit angesprochen wurde.
NFL: Ex-Cheerleaderin Hurley hatte den Plan für Gronks Comeback
Die Idee dazu stammt nicht von ihm selbst, sondern von Susan Hurley. Die ehemalige Cheerleaderin ist so etwas wie die gute Seele der Patriots. Sie organisiert viele Wohltätigkeitsveranstaltungen. Dabei hat sie selbst Krebs im fortgeschrittenen Stadium und musste sich seit Mai bereits mehrmals im Krankenhaus behandeln lassen.
"Susan Hurley ist der Grund, warum wir das in Angriff nehmen", sagte Gronkowski tief bewegt über den Vorstoß von Hurley, dass er seine Karriere als Patriot beenden möge. "Sie will es noch erleben, es ist ein großer Traum von ihr."
Gronkowski spendete 1,8 Millionen Dollar für den Spielplatz am Charles River und machte damit vor allem Hurley froh. "Diese großzügige Spende zeigt, wie sehr er sich mit New England verbunden fühlt, und dass sein Herz in Foxboro bleiben wird", sagte Hurley.
Deshalb habe sie sich auch aus der Deckung gewagt, so Hurley weiter: "Können wir das jetzt offiziell machen und ihn für einen Tag unter Vertrag nehmen, damit er als Patriot in den Ruhestand gehen kann?”, bat sie Robert Kraft. Der Patriots-Owner gab sich in dieser Angelegenheit ebenfalls zuversichtlich.
Gronkowski wurde auch mit Tampa Bay NFL-Champion
Nachdem er 2019 sein Karriereende bekanntgegeben hatte, kehrte Gronkowski 2020 zurück in die NFL und gewann zusammen mit Brady bei den Tampa Bay Buccaneers noch einmal den Super Bowl. Ein Jahr später beendete er seine Laufbahn zum zweiten Mal.
Nun deutet alles darauf hin, dass er noch einmal ein Comeback wagt - und wenn nur für einen einzigen Tag.