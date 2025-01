NFL - Roger Goodell will 18 Regular-Season-Spiele: "Logischer Schritt"

Nachdem bereits in den vergangenen Jahren Schritt für Schritt die Anzahl der Preseason-Spiele verringert und die der Regular-Season-Spiele angehoben wurde, sei "18 und zwei nun der logische Schritt. Wir würden das aber nur in Abstimmung mit den Spielern machen".

"Ich denke, wenn wir uns auf die Sicherheit fokussieren, sind 18 Spiele möglich. Wie ihr wisst, würden wir dafür ein Preseason-Spiel streichen. Wir würden also innerhalb des Rahmens von 20 Spielen bleiben", erklärte der Liga-Boss.

Die Erhöhung soll aber nur ein Zwischenschritt gewesen sein, langfristig plant Commissioner Roger Goodell für jedes Team 18 Partien in der Regular Season . Das bekräftigte er abermals in der "The David Rubenstein Show".

Das Wichtigste in Kürze

Zudem sprach Goodell erneut über die Pläne, mehr International Games auszutragen : "Letztes Jahr waren es fünf, nächstes Jahr werden es voraussichtlich acht sein, was die höchste Zahl wäre, die wir je hatten. Wir hoffen, dass wir in den nächsten Jahren irgendwann auf 16 Spiele kommen."

So wird in der Saison 2025 beispielsweise erstmals eine NFL-Partie in Spanien ausgetragen. Darüber hinaus wird damit gerechnet, dass auch Irland ein Regular-Season-Spiel zugesprochen wird. "Jedes Mal, wenn wir unser Spiel auf einen neuen Markt bringen, sind die Fans verrückt danach", machte Goodell klar.

Eine Franchise dauerhaft in Europa oder auf einem anderen Kontinent anzusiedeln, sei ebenfalls Thema von Diskussionen. So weit ist es aber noch nicht. "Wir haben sehr viel darüber gesprochen. Und ich denke, es gibt Märkte, die ohne Frage eine NFL-Franchise unterstützen würden", so Goodell.