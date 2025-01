NFL International Games: Miami Dolphins spielen in Madrid

Die Miami Dolphins kommen nach Spanien und schreiben somit NFL-Geschichte.

Die NFL hat bekannt gegeben, dass die Miami Dolphins im Rahmen der Internationalen Spiele 2025 das erste reguläre Saisonspiel in Spanien bestreiten werden.

Das Spiel der NFL Madrid 2025 wird im berühmten Bernabéu-Stadion stattfinden, der Heimat des spanischen Fußballvereins Real Madrid, in Zusammenarbeit mit der Hauptstadt Madrid.

"Das aufregende allererste Spiel in Spanien unterstreicht das kontinuierliche Engagement der NFL, ihre globale Präsenz zu erweitern und neue Zuschauer auf der ganzen Welt zu erreichen", sagte Brett Gosper, Head of Europe. "Das Spiel der Miami Dolphins im Bernabéu-Stadion, dem Heimstadion von Real Madrid, unterstreicht die globale Anziehungskraft der Liga und unseres Sports, was ein historischer Moment zu werden verspricht."

Der Gegner der Dolphins sowie das Datum und die Anstoßzeit des Spiels werden bekannt gegeben, wenn der vollständige NFL-Spielplan für 2025 im Frühjahr veröffentlicht wird.

Ab 2025 kann die NFL bis zu acht Spiele der regulären Saison international ansetzen. Die Liga wird zwei reguläre Saisonspiele in London im Tottenham-Hotspur-Stadion austragen - dem einzigen eigens gebauten NFL-Stadion außerhalb der USA. Die Liga wird auch ein Spiel im Olympiastadion von Berlin austragen.

Die Dolphins haben in der Vergangenheit bereits sieben internationale Spiele bestritten, darunter in London (fünf), Frankfurt (eins) und Toronto (eins).