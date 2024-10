Bei Seattle stachen D. K. Metcalf (99 Receiving Yards, ein Touchdown) und Kenneth Walker heraus, der für 93 Total Yards und zwei Touchdowns verantwortlich zeichnete. Nach einem Fumble Recovery Touchdown von Seahawks-Star Derick Hall in Viertel vier war die Partie entschieden.

Auf der Gegenseite legte Kirk Cousins mit 232 Passing Yards und einem Touchdown zwar solide Zahlen auf, zwei Interceptions waren allerdings zu viel. Bijan Robinson (143 Total Yards, ein Touchdown) zeigte sich wieder in starker Verfassung.

Geno Smith (207 Passing Yards, zwei Touchdowns) hat mal wieder geliefert und die Seahawks nach drei Pleiten in Folge zum ersten Sieg geführt. Gegen Atlanta verbuchte der 34-Jährige 207 Passing Yards und zwei Touchdowns.

Seattle Seahawks at Atlanta Falcons 34:14

Ein Großteil der NFL-Partien in Woche 7 wurde absolviert. Die Seattle Seahawks fanden in die Erfolgsspur zurück, die Minnesota Vikings kassierten die erste Niederlage der Saison. ran liefert den Überblick.

Die Eagles verbesserten sich damit auf 4-2, New York steht bei 2-5.

Giants-Quarterback Daniel Jones (99 Passing Yards, kein Touchdown, keine Interception) brachte kaum etwas zustande und wurde rund zehn Minuten vor dem Ende auch durch Drew Lock ersetzt, über den Boden enttäuschte New York (nur 76 Rushing Yards) ebenfalls.

Philadelphia Eagles at New York Giants 28:3

Titans-Quarterback Mason Rudolph, der für den angeschlagenen Will Levis ran durfte, machte seine Sache ordentlich (215 Passing Yards, ein Touchdown, eine Interception). Bei den Hausherren feierte Amari Cooper, vor wenigen Tagen per Trade aus Cleveland geholt, sein Debüt und durfte auch einen Touchdown bejubeln.

Die Bills offenbarten zunächst große Probleme mit den Titans. Josh Allen und Co. kamen kaum in Schwung und lagen Mitte des zweiten Viertels mit 0:10 zurück, ehe James Cook seine Farben anmeldete.

Tennessee Titans at Buffalo Bills 10:34

Cincinnati (3-4) hält durch den dritten Sieg des Jahres die Playoff-Hoffnungen weiter am Leben, Cleveland (1-6) durfte in sieben Partien nur einmal jubeln.

Viel besser hätten die Bengals nicht in die Partie starten können, den Kickoff trug Charlie Jones über 100 Yards direkt mal für sechs Punkte in die Endzone der Browns.

Cincinnati Bengals at Cleveland Browns 21:14

Houston Texans at Green Bay Packers 22:24

Das Kräftemessen von C. J. Stroud und Jordan Love ging in einem spannenden Spiel an den Quarterback der Green Bay Packers.

Während Stroud eine eher durchwachsene Leistung zeigte und nur auf 86 Passing Yards kam, war vor allem Running Back Joe Mixon bestens aufgelegt (124 Total Yards, zwei Touchdowns).

Love verbuchte im Passspiel zwar wesentlich mehr Yards (insgesamt 220 Passing Yards) als sein Gegenüber, leistete sich neben drei Touchdowns aber auch zwei Interceptions.

1:44 Minuten vor Schluss verwandelte Ka'imi Fairbairn ein Field Goal zum 22:21 für Houston, danach führte Love sein Team nochmal in Field-Goal-Reichweite - und der unter der Woche neu verpflichtete Kicker Brandon McManus verwandelte zum umjubelten 24:22.

Green Bay verbessert sich auf eine Bilanz von 5-2, Houston steht ebenfalls bei 5-2.