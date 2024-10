Tua Tagovailoa musste nach seiner erneuten Gehirnerschütterung vier Spiele pausieren, weil er auf der Injured-Reserve-Liste landete. Doch länger will der Quarterback der Miami Dolphins offenbar nicht warten, ehe er wieder das Ruder der Offense übernimmt.

Bei den Miami Dolphins bahnt sich ein überraschend schnelles Comeback von Tua Tagovailoa an. Wie "The Athletic" und "ESPN" berichten, soll der Quarterback bereits in der anstehenden Woche ins Training zurückkehren und einen Einsatz im Heimspiel gegen die Arizona Cardinals in Week 8 anpeilen.

Damit hätte der Hawaiianer vier NFL-Partien verpasst, was der Mindest-Zwangspause für Spieler auf der Injured-Reserve-Liste entspricht. Auf dieser hatten ihn die Dolphins platziert, nachdem Tagovailoa beim 10:31 gegen die Buffalo Bills in Week 2 erneut eine Gehirnerschütterung erlitten hatte.

Es war mindestens die vierte seiner immer noch recht jungen Karriere. Danach waren erneut Spekulationen aufgekommen, ob der 26-Jährige den womöglich folgenschweren Kopfverletzungen Tribut zollen und seinen Helm an den Nagel hängen würde.

Für ihn soll dies jedoch keine Option sein, zumal American Football seit seiner Kindheit Teil seines Lebens ist. Der "Lefty" hatte "ESPN" zufolge nicht nur wie nach früheren Gehirnerschütterungen Neurologen in Pittsburgh konsultiert, sondern auch andere Experten aufgesucht, um auf Nummer sicher zu gehen.