NFL: Leiden Running Backs trotz Cap-Space-Erhöhung weiter?

Brian Burns (Carolina Panthers)

Wie "CBS Sports" berichtet, wurden die Vertragsgespräche zwischen den Carolina Panthers und Brian Burns in der Woche des Combines vorerst auf Eis gelegt. Damit steigen die Chancen, dass Carolina den Outside Linebacker womöglich sogar per Tag-and-Trade abgibt. Burns bleibt schließlich weiterhin ein Kandidat für den Franchise Tag der Panthers. © 2023 Getty Images