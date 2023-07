Tennessee Titans: Derrick Henry macht sich für bessere Bezahlung von Running Backs stark

In den vergangenen Wochen äußerten sich bereits mehrere Positionskollegen aus der NFL ähnlich. Grund dafür war die Entwicklung rund um Saquon Barkley, Josh Jacobs und Tony Pollard.

"Es ist im Moment sehr schwierig. Wir versuchen nur zu zeigen, dass wir genauso wertvoll sind wie jede andere Position. Wir werden in Werbespots und überall eingesetzt. Wir wollen nur unseren Anteil", wird der 29-Jährige zitiert.

Derrick Henry hat gegenüber "ESPN" Stellung zu der Posse um die Bezahlung von Running Backs in der NFL genommen.

Raiders-RB Josh Jacobs, der 2022 die meisten Rushing Yards der NFL verbuchte, akzeptierte den Tag nicht und nimmt aktuell nicht am Training Camp der Las Vegas Raiders teil.

Barkley unterschrieb Anfang der Woche einen Einjahresvertrag über bis zu elf Millionen US-Dollar bei den New York Giants. Cowboys-Star Pollard unterzeichnete den Franchise Tender, der ihm 10,1 Millionen US-Dollar einbringt.

Um sich gegenseitig zu unterstützen, könne man in Zukunft ein Treffen unter den Running Backs organisieren, so Henry. Auch der Zoom-Call, der von Austin Ekeler (Los Angeles Chargers) in die Wege geleitet wurde und dem Austausch unter den Spielern diente, soll wohl wiederholt werden.