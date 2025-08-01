NFL - Saison beendet! Nächste bittere Wende um Equanimeous St. Brown bei den San Francisco 49ers

Bittere Nachricht für Equanimeous St. Brown. Erst wurde er von den San Francisco 49ers geholt, dann entlassen, dann zurückgeholt. Jetzt steht er auf der IR, was das vorzeitige Saisonende bedeutet.

Für den deutsch-amerikanischen Wide Receiver Equanimeous St. Brown ist die Saison in der NFL bereits beendet, bevor sie überhaupt begonnen hat.

Der 28-Jährige wurde von den San Francisco 49ers am Freitag auf die Injured Reserve List gesetzt. Er hat sich unter der Woche offenbar eine Fußverletzung zugezogen, wie es heißt, bei einem gemeinsamen Training am Donnerstag mit den Denver Broncos.

Die bittere Folge: Laut Adam Schefter von "ESPN" ist das gleichbedeutend mit dem Saisonaus.

Bereits die letzten Wochen waren wild. St. Brown hatte erst am Dienstag bei den 49ers erneut einen Vertrag unterschrieben, und zwar für ein Jahr.

Der Wide Receiver, drei Jahre älterer Bruder des Detroit-Lions-Stars Amon-Ra St. Brown, wurde von den 49ers kurioserweise nur wenige Tage zuvor im Rahmen einer größeren Kader-Umstellung noch entlassen. Neun Tage war er bei den Kaliforniern, ehe er wieder gehen musste. Mit der Verletzung ist der Traum, in der NFL noch einmal durchzustarten, erst einmal beendet.

San Francisco ist für Equanimeous St. Brown die vierte NFL-Station nach den Green Bay Packers, den Chicago Bears und zuletzt den New Orleans Saints. Dort kam er in der vergangenen Saison aber nur zu zwei Einsätzen.