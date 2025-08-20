NFL - San Francisco 49ers: Equanimeous St. Brown nach Verletzung entlassen

Nächste Wende für EQ St. Brown bei den San Francisco 49ers: Der Wide Receiver wurde nach seiner Verletzung erneut entlassen.

Für Equanimeous St. Brown ist das Kapitel San Francisco 49ers vorerst wieder beendet: Wie "CBS Sports" berichtet, wurde der deutsch-amerikanische Wide Receiver erneut entlassen - diesmal mit einem sogenannten "Injury Settlement".

Der 28-Jährige hatte sich in der vergangenen Woche bei einem gemeinsamen Training mit den Denver Broncos eine Fußverletzung zugezogen, über deren genaue Diagnose nichts Genaues bekannt ist.

In der Folge setzten ihn die 49ers auf die Injured-Reserve-Liste, woraufhin NFL-Insider Adam Schefter über ein vorzeitiges Saisonaus berichtete.

In der NFL können verletzte Spieler nicht einfach entlassen werden. Stattdessen einigt man sich in solchen Fällen oft auf ein "Injury Settlement". Dabei wird der Teil des Gehalts ausgezahlt, der der erwarteten Ausfallzeit entspricht.