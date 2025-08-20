Anzeige
NFL

NFL - San Francisco 49ers: Equanimeous St. Brown nach Verletzung entlassen

  • Aktualisiert: 21.08.2025
  • 09:07 Uhr
  • Thomas Gallus

Nächste Wende für EQ St. Brown bei den San Francisco 49ers: Der Wide Receiver wurde nach seiner Verletzung erneut entlassen.

Für Equanimeous St. Brown ist das Kapitel San Francisco 49ers vorerst wieder beendet: Wie "CBS Sports" berichtet, wurde der deutsch-amerikanische Wide Receiver erneut entlassen - diesmal mit einem sogenannten "Injury Settlement".

Der 28-Jährige hatte sich in der vergangenen Woche bei einem gemeinsamen Training mit den Denver Broncos eine Fußverletzung zugezogen, über deren genaue Diagnose nichts Genaues bekannt ist.

In der Folge setzten ihn die 49ers auf die Injured-Reserve-Liste, woraufhin NFL-Insider Adam Schefter über ein vorzeitiges Saisonaus berichtete.

In der NFL können verletzte Spieler nicht einfach entlassen werden. Stattdessen einigt man sich in solchen Fällen oft auf ein "Injury Settlement". Dabei wird der Teil des Gehalts ausgezahlt, der der erwarteten Ausfallzeit entspricht.

Vorausgesetzt er wird wieder fit, ergibt sich für St. Brown dadurch die Möglichkeit, im Verlauf dieser Saison bei einem anderen Team unterzukommen.

Für "EQ" endet damit aber erstmal eine besonders wilde Phase: Erst war er im Juli von den 49ers verpflichtet, kurz darauf wieder entlassen und wenige Tage später zurückgeholt worden. Dann folgte die Verletzung. Und nun die nächste Trennung.

EQ St. Brown: 49ers waren vierte NFL-Station

Der ältere Bruder von Lions-Star Amon-Ra St. Brown bleibt damit ohne Team und muss seine Zukunft in der NFL neu sortieren. Die 49ers waren bereits seine vierte Station in der Liga nach Green Bay, Chicago und New Orleans.

In der vergangenen Saison sammelte St. Brown bei den Saints nur zwei Einsätze, ohne einen Catch zu verbuchen. Seine erfolgreichste NFL-Saison liegt drei Jahre zurück, als er 2022 bei den Bears in 16 Spielen 21 Catches für 323 Yards und einen Touchdown fing.

