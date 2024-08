NFL-Saison: Wann beginnt die Regular Season 2024?

Schon in der ersten September-Hälfte ist es so weit, dann startet die NFL-Saison 2024. Aber wann genau? Wer spielt gegen wen? ran hat die Antworten.

Wie schlagen sich die Rookies , allen voran die Erstrundenpicks , in ihrem ersten Jahr? Welcher Superstar schlägt nach seinem Wechsel beim neuen Team direkt ein? Wie performen die neuen Head Coaches ? Welche Mannschaft könnte überraschen?

Aber klar, so richtig ernst wird es erst, wenn die erste Woche der Regular Season ansteht und es erste Antworten auf die vielen offenen Fragen der Fans gibt.

Mittlerweile läuft auch schon die Preseason, die mit dem Hall of Fame Game zwischen den Chicago Bears und den Houston Texans feierlich eröffnet wurde .

Die NFL-Saison 2024 steht in den Startlöchern. Aber wann genau startet die Spielzeit? Welche Teams spielen zum Auftakt und wer spielt in Woche 1 noch gegen wen?

Das Wichtigste in Kürze

Der Auftakt in die NFL-Saison 2024 findet am 6. September statt, Kickoff ist um 2:20 Uhr deutscher Zeit im Arrowhead Stadium. Dort stehen sich dann der amtierende Super-Bowl-Sieger Kansas City Chiefs und die Baltimore Ravens gegenüber.

NFL-Spielplan 2024: Welche Teams treffen noch in Woche 1 aufeinander?

Zum Auftakt gibt es direkt einige verheißungsvolle Duelle. So spielen unter anderem die Philadelphia Eagles gegen die Green Bay Packers. Zudem bekommen es die Dallas Cowboys mit den Cleveland Browns und die New York Jets mit den San Francisco 49ers zu tun. Der komplette Spielplan aus Woche 1 in der Übersicht: