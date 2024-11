NFL-Saisonstart: Ravens QB Lamar Jackson will keine Chiefs-Rache, sondern nur Siege

Jackson möchte einfach nur gewinnen

Für Jackson ist die Partie gegen die Chiefs kein Spiel der Rache oder der Revanche: "Jedes Spiel, in dem ich spiele, ist für mich ein 'Revenge Game'. Es ist egal, gegen wen wir spielen und ob wir zuletzt gegen den kommenden Gegner verloren oder gewonnen haben. Ich möchte einfach gewinnen."

Der 27-Jährige erklärt seinen Standpunkt auf der teaminternen Webseite weiter: "Wir müssen die Spiele in der Regular Season gewinnen, um im Januar noch dabei zu sein. Wir können nicht in die Saison locker starten und am Ende mit einem 5-12 dastehen. Weil dann verpassen wir die Playoffs. Wir denken an die Playoffs und dafür immer an das nächste Spiel."

Ein guter Start gegen die Chiefs würde den Ravens im Kampf um die AFC-Krone natürlich helfen: "Ich bin bereit. Seit Wochen trainiere ich gegen meine eigenen Jungs, es wird Zeit, gegen wen anders zu spielen."

Jackson bekommt seinen Wunsch erfüllt und es geht gegen das Team, die ihnen in der vorigen Saison den Traum des Super Bowl raubte.

Auch interessant: NFL - Baltimore Ravens: Lamar Jackson schafft mit viertem perfekten Passer Rating Historisches