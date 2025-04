Sam Darnold tritt die Nachfolge von Geno Smith bei den Seattle Seahawks an. Head Coach Mike Macdonald spricht in höchsten Töne von seinem neuen Quarterback.

Seahawks: Darnold soll Offense-Umbruch anführen

"Es war wirklich cool, von Leuten zu hören, die in seinem Leben eine Beziehung zu ihm hatten, und all die positiven Dinge, die sie über ihn sagen. Wir haben einige dieser Leute, die noch aus seiner Zeit an der USC (University of Southern California, Anm. d. Red.) stammen, in unserem Gebäude", führte Macdonald weiter aus.

Entsprechend hoch sind die Erwartungen an Darnold: "Am meisten freue ich mich auf die Person, die Führungspersönlichkeit, den Mannschaftskameraden, den Typen, mit dem wir jeden Tag zusammenarbeiten werden. Nach unseren Gesprächen denke ich, dass er sich in einer großartigen Position befindet. Ich denke, er ist voller Energie, motiviert und genau wie der Rest von uns in diesem Gebäude. Darum wird er sich gut einfügen."

In Macdonalds zweitem Amtsjahr wird die Seahawks-Offense ein komplett neues Gesicht bekommen.

Neben dem Quarterback-Wechsel haben mit den beiden Wide Receivern Tyler Lockett und DK Metcalf zwei langjährige Säulen das Team verlassen. Mit Cooper Kupp und Marquez Valdes-Scantling kamen neue Passempfänger in der Offseason hinzu, womöglich folgen weitere Verstärkungen im bevorstehenden Draft.