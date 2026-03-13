NFL-Highlights kostenlos auf Joyn
NFL: Drei Verbrechen - Falcons-Star nach Festnahme angeklagt
- Veröffentlicht: 13.03.2026
- 12:23 Uhr
- ran.de
Falcons-Defensive-End James Pearce Jr. wird von der Staatsanwaltschaft in Miami angeklagt. Drei Verbrechen werden ihm zur Last gelegt.
James Pearce Jr. wird vom Staatsanwalt von Miami-Dade nach einem Vorfall Anfang Februar mit der WNBA-Spielerin Rikea Jackson wegen drei Verbrechen und einem Vergehen angeklagt. Das geht laut US-Medien aus Unterlagen des Bezirksgerichts hervor.
Dem Defensive End der Atlanta Falcons wird schwere Körperverletzung mit einer tödlichen Waffe, Flucht vor der Polizei und Widerstand gegen einen Beamten mit Gewalt sowie Stalking zur Last gelegt.
Jackson, die Ex-Freundin des NFL-Spielers, hatte der Polizei erzählt, dass sie versucht habe, von Pearce wegzufahren – und dieser auf dem Weg zu den Beamten "absichtlich" in ihr Fahrzeug gerast sei.
Der Pass Rusher soll sich in der Folge geweigert haben, einer ersten Aufforderung der herbeigerufenen Polizei, sich "auf den Boden zu legen", nachzukommen.
Pearce flüchtete vor der Polizei
Pearce fuhr daraufhin weg und rammte dabei wohl absichtlich das Bein eines Beamten, um sich der Festnahme zu entziehen. Wenig später verunglückte er mit seinem Fahrzeug und versuchte, sich zu Fuß der Polizei zu entziehen, ehe er festgenommen wurde.
Nur einen Tag später wurde er gegen eine Kaution in Höhe von 20.500 US-Dollar aus der Haft entlassen.
Die Falcons veröffentlichten daraufhin eine Erklärung. "Wir sind dabei, weitere Informationen zu sammeln, und werden zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Kommentare zu einer offenen Rechtsangelegenheit abgeben", hieß es darin.
Der 22-Jährige wurde im NFL Draft 2025 in der ersten Runde an Position 26 ausgewählt. Er war Finalist für die Auszeichnung "AP NFL Defensive Rookie of the Year".