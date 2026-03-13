Falcons-Defensive-End James Pearce Jr. wird von der Staatsanwaltschaft in Miami angeklagt. Drei Verbrechen werden ihm zur Last gelegt.

James Pearce Jr. wird vom Staatsanwalt von Miami-Dade nach einem Vorfall Anfang Februar mit der WNBA-Spielerin Rikea Jackson wegen drei Verbrechen und einem Vergehen angeklagt. Das geht laut US-Medien aus Unterlagen des Bezirksgerichts hervor.

Dem Defensive End der Atlanta Falcons wird schwere Körperverletzung mit einer tödlichen Waffe, Flucht vor der Polizei und Widerstand gegen einen Beamten mit Gewalt sowie Stalking zur Last gelegt.

Jackson, die Ex-Freundin des NFL-Spielers, hatte der Polizei erzählt, dass sie versucht habe, von Pearce wegzufahren – und dieser auf dem Weg zu den Beamten "absichtlich" in ihr Fahrzeug gerast sei.

Der Pass Rusher soll sich in der Folge geweigert haben, einer ersten Aufforderung der herbeigerufenen Polizei, sich "auf den Boden zu legen", nachzukommen.