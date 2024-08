Anzeige

Seit Wochen spitzte sich das Vertragsdrama um 49ers-Wide Receiver Brandon Aiyuk zu, jetzt hat der Super Bowl-Teilnehmer in den Pittsburgh Steelers offenbar ein neues Team gefunden.

Den Informationen von "ESPN" nach seien die San Francisco 49ers bereit, Trade-Optionen für Wide Receiver Brandon Aiyuk zu erwägen. Zu Beginn der Trainingscamps hatte man einen Trade noch ausgeschlossen. Aiyuk und sein Berater dürfen frei über einen Anschlussvertrag mit einem anderen Team verhandeln.

Interessiert waren laut des Berichts insbesondere die Cleveland Browns und die New England Patriots. Die Patriots hatten sich aber schnell aus dem Poker um den All-Pro-Receiver verabschiedet. Auch das berichtet "ESPN". Demnach wollte New England Aiyuk zu einem der fünf bestbezahlten Receivern der Liga zu machen. Nun wird es keinen Trade in den Nordosten geben. Ob Aiyuk oder die Patriots abgesagt haben, ist nicht überliefert.

Wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte, oder so ähnlich. Stattdessen bekommen wohl die Pittsburgh Steelers den Zuschlag. Einem Bericht des "New York Herald" zufolge wird Aiyuk in der Steel City für vier Jahre unterschreiben, sein Gehalt liegt nach Informationen des Berichts bei 26,2 Millionen Dollar pro Jahr.