Die San Francisco 49ers haben sich von Offensive Lineman Kilian Zierer getrennt. Der 25-Jährige war als Teil des International Player Pathway Programs im Practice Squad der Franchise.

Keine guten Nachrichten aus deutscher Sicht.

Kilian Zierer steht aktuell nicht mehr bei einer NFL-Franchise unter Vertrag. Die San Francisco 49ers haben den Offensive Lineman zu Beginn der Woche entlassen.

Der 25-Jährige stand als Teil des International Player Pathway Programs im Practice Squad des Teams unter Vertrag.

Anstelle des Deutschen verpflichtete die Franchise den Mexikaner Isaac Alarcon, der nun Zierers International-Spot einnimmt und damit nicht gegen das Maximum im Practice Squad zählt.

Alarcon war zuletzt für sechs Spiele von der NFL suspendiert worden, da er gegen die Drogen-Politik der Liga verstieß.