Vor NFL Week 7

NFL: San Francisco 49ers entlassen deutschen Profi

  • Veröffentlicht: 15.10.2025
  • 06:52 Uhr
  • ran.de

Die San Francisco 49ers haben sich von Offensive Lineman Kilian Zierer getrennt. Der 25-Jährige war als Teil des International Player Pathway Programs im Practice Squad der Franchise.

Keine guten NFL-Nachrichten aus deutscher Sicht.

Kilian Zierer steht aktuell nicht mehr bei einer NFL-Franchise unter Vertrag. Die San Francisco 49ers haben den Offensive Lineman zu Beginn der Woche entlassen.

Zierer stand als Teil des International Player Pathway Programs im Practice Squad der San Francisco 49ers.

Anstelle des Deutschen verpflichtete die Franchise nun den Mexikaner Isaac Alarcon, der nun Zierers International-Spot einnimmt und damit nicht gegen das Maximum im Practice Squad zählt.

Alarcon war zuletzt für sechs Spiele von der NFL suspendiert worden, da er gegen die Drogen-Politik der Liga verstieß.

Kilian Zierer nun ein Free Agent

Damit wird Zierer nun zunächst Free Agent. In dieser Saison war der gebürtige Münchner bereits Teil der Atlanta Falcons und Cleveland Browns, ehe er Ende August bei den San Francisco 49ers unterschrieb. 2023 und 2024 stand er im Practice Squad der Houston Texans.

Bereits im September sprach Kilian Zierer mit ran über seinen Platz im Practice Squad. Schon damals schätzte er das Business in der Liga richtig ein: "Sicher ist in der NFL gar nichts".

Es sollte sich bewahrheiten.

