Die San Francisco 49ers haben sich von Offensive Lineman Kilian Zierer getrennt. Der 25-Jährige war als Teil des International Player Pathway Programs im Practice Squad der Franchise. Keine guten NFL-Nachrichten aus deutscher Sicht. Kilian Zierer steht aktuell nicht mehr bei einer NFL-Franchise unter Vertrag. Die San Francisco 49ers haben den Offensive Lineman zu Beginn der Woche entlassen. Zierer stand als Teil des International Player Pathway Programs im Practice Squad der San Francisco 49ers.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anstelle des Deutschen verpflichtete die Franchise nun den Mexikaner Isaac Alarcon, der nun Zierers International-Spot einnimmt und damit nicht gegen das Maximum im Practice Squad zählt. Alarcon war zuletzt für sechs Spiele von der NFL suspendiert worden, da er gegen die Drogen-Politik der Liga verstieß.

Anzeige

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen