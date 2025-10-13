Brian Branch und JuJu Smith-Schuster geraten nach dem Spiel der Detroit Lions bei den Kansas City Chiefs aneinander. Die NFL hat jetzt das Strafmaß bekanntgegeben. Der Safety fällt nicht zum ersten Mal in dieser Saison negativ auf.

Der Nachschlag nach dem Sunday Night Game zwischen den Kansas City Chiefs und den Detroit Lions hat ein Nachspiel. Nach einer schnellen Untersuchung hat die NFL das Strafmaß bekannt gegeben.

Brian Branch wird von der Liga offiziell für ein Spiel gesperrt. Der Lions-Safety war er erst im September wegen eines Griffs in die Face-Maske und unsportlichen Verhaltens zu einer Strafe von 23.186 US-Dollar verurteilt worden.

"Deine aggressive, nicht footballbezogene Handlung war völlig unbegründet, stellte ein ernstes Verletzungsrisiko dar und verstieß eindeutig gegen die Verhaltens- und Fairnessstandards, die von NFL-Spielern erwartet werden", erklärte Jon Runyan, Vizepräsident für Football Operations der NFL, in einem Statement an Branch.

"Dein Verhalten warf ein schlechtes Licht auf die NFL und hat in unserem Spiel keinen Platz."

Der Streit zwischen den beiden Profis war kurz nach dem letzten Snap des Spiels, das die Chiefs mit 30:17 gewannen, ausgebrochen. Branch hatte den Handschlag mit Patrick Mahomes verweigert. Der Safety der Lions ging dann auf Smith-Schuster zu und schubste diesen zu Boden.

Während der Chiefs-Receiver dem Übeltäter nachlief, griffen auch andere Profis ein. Im Laufe der weiteren Auseinandersetzung verlor Smith-Schuster sogar seinen Helm. Letztlich gelang es auch mit Hilfe herbeigeeilter Coaches, die Streithähne zu trennen.