Die NFL-Saison ist in vollem Gange. Bis zur Postseason ist es zwar noch eine Weile hin, trotzdem lohnt sich schon ein Blick auf die möglichen Paarungen. ran liefert euch das aktuelle Playoff Picture. Die ersten sechs Wochen der NFL-Saison sind gespielt - und so langsam wissen die Teams, wo sie im Vergleich zur Konkurrenz stehen. Während etwa die mit großen Erwartungen in die Saison gestarteten Baltimore Ravens (Bilanz 1-5) vor einem Scherbenhaufen stehen und die New York Jets (0-6) Richtung First Overall Pick steuern, sieht die Welt bei den Tampa Bay Buccaneers und Indianapolis Colts (beide 5-1) rosig aus. Ausgewählte NFL-Spiele im Relive auf Joyn

Alle NFL-Highlights hier auf Joyn Nun der Blick aufs große Ganze. Wer würde derzeit in der Postseason auf wen treffen? Das Playoff Picture der NFL nach Woche sechs.

NFC Wild Card Round: #7 Rams (4-2) at #2 Packers (3-1-1) Ein offensives Feuerwerk brannten die Rams beim 17:3 gegen die verletzungsgeplagte Ravens-Defense nicht ab, doch es reichte zum Sieg. Damit wäre L.A. - Stand jetzt - in den Playoffs dabei. Und diese Auswärtsreise hätte es in sich, denn Matthew Stafford und Co. müssten zu den Packers ins Lambeau Field. Green Bay hatte gegen die Bengals keine große Mühe, das Endergebnis von 27:18 sieht knapper aus, als das Spiel tatsächlich war.

NFC Wild Card Round: #6 Lions (4-2) at #3 49ers (4-2) Das Spitzenspiel im Arrowhead Stadium war für die Lions dann doch eine Spur zu viel, gegen die Chiefs setzte es die zweite Niederlage der Saison. Was die Frage aufwirft, wie gut Detroit tatsächlich im Vergleich mit den Topteams der Liga ist. Im Playoff Picture ist der Titel in der AFC North und damit Heimvorteil aktuell weg, nur eine Wildcard bringt die Lions rein. Weiterhin Spitzenreiter der NFC West sind die 49ers, deren Defense allmählich aber auseinanderfällt. Nick Bosa ist schon mehrere Wochen raus und kehrt in dieser Spielzeit nicht mehr zurück, jetzt ereilte auch noch Star-Linebacker Fred Warner das Saisonaus. Die Niederlage gegen die Buccaneers war ein Vorgeschmack darauf, was noch kommen könnte. Momentan aber halten sich die Niners in den Playoffs.

NFC Wild Card Round: #5 Seahawks (4-2) at #4 Eagles (4-2) Der Titelverteidiger strauchelt massiv. Die Eagles kassierten bei den Giants die zweite Niederlage in Folge - und das auf eine Art und Weise, die mehr als bedenklich ist. Hält die Formkrise an, könnte selbst der Division-Sieg in dieser Saison keine Selbstverständlichkeit werden. Aktuell dürfte Philly noch ein Playoff-Spiel ausrichten, Gegner im Lincoln Financial Field wären nach derzeitigem Stand die Seahawks. Seattle feierte in Jacksonville nach einer erneut starken Leistung von Quarterback Sam Darnold den vierten Sieg und ist jetzt bilanzgleich mit den Eagles.

NFC Wild Card Round: Bye Week #1 Buccaneers (5-1) Baker Mayfield for MVP? Beim Sieg gegen die 49ers lieferte der frühere First Pick erneut Argumente für diese These, die von einst sehr steil zu immer flacher geht. Tatsache ist: Aktuell sind die Bucs das beste Team der NFC, die 5-1-Bilanz kann niemand sonst vorweisen. Damit wäre Tampa Bay der Nummer-1-Seed und hätte in der Wild Card Round frei.

AFC Wild Card Round: #7 Broncos (4-2) at #2 Steelers (4-1) Das erlebt man auch nicht alle Tage: Die Broncos standen in der Vorwoche auf Platz sechs der NFC, schlagen die Jets in London - und rutschen auf Rang sieben ab. Aber die NFL-Mathematik und diverse Bye Weeks machen es möglich. Denver hat eine der besten Defenses der NFL, offensiv hat Playmaker Bo Nix nach wie vor aber zu kämpfen. Die Steelers kehrten frisch und offensichtlich gut vorbereitet aus ihrer Bye Week zurück, das Team um Star-Quarterback Aaron Rodgers ließ den Browns im AFC-North-Duell quasi keine Chance. Dieser Sieg spült die Steelers auf Rang zwei der AFC, was zu einem Heimspiel gegen Denver führen würde.

AFC Wild Card Round: #6 Jaguars (4-2) at #3 Chargers (4-2) Die Jaguars bleiben ein schwer zu durchschauendes Team, die Niederlage gegen die Seahawks war offensiv kein Ruhmesblatt. Die Schwankungen von Quarterback Trevor Lawrence bleiben gewaltig, die weitere Saison wird zeigen, wohin die Reise führt. Aktuell haben sie Platz sechs in der AFC inne. Mit viel Mühe quälten sich unterdessen die Chargers zu einem knappen Sieg bei den Dolphins. Mit dem dritten Running Back und Backup-Tackles in der Offensive Line gelangen dennoch fast 30 Punkte, was für Quarterback Justin Herbert spricht. Doch ob der Gewinn der AFC West tatsächlich realistisch ist, bleibt abzuwarten.

AFC Wild Card Round: #5 Bills (4-2) at #4 Patriots (4-2) Sechs Jahre ist das bislang letzte Playoff-Heimspiel der Patriots inzwischen her, in der Saison 2019 gab es gegen die Titans eine Niederlage in der Wild Card Round. In dieser Saison könnten die Fans in Foxborough wieder Postseason-Football im heimischen Stadion erleben. Denn durch den Sieg gegen die Saints führt New England die AFC East an. Und das vor allem dank eines überragend aufspielenden Quarterbacks namens Drake Maye. Und dank einer Niederlage der Bills in Atlanta, wodurch Buffalo nicht nur die zweite Pleite in Serie einstecken musste, sondern auch eben die Division-Führung an die Patriots abgab. Denn in der Vorwoche verloren die Bills bereits das direkte Duell mit den Patriots. Aktuell käme es in der Wild Card Round erneut zum AFC-East-Matchup.

AFC Wild Card Round: Bye Week #1 Colts (5-1) Die Colts gewinnen einfach immer weiter, auch wenn es gegen die Cardinals eng wurde. Quarterback Daniel Jones macht kaum Fehler und kreiert Plays, die Defense liefert ebenfalls ab. In einer sehr wankelmütigen AFC strotzt Indianapolis derzeit vor Konstanz. Die Colts sind das beste Team der Conference, bis ein anderes Team das Gegenteil beweist.